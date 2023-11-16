Москвич выпил 15 банок энергетика и умер

По словам матери погибшего, которая заявила о его смерти в полицию, незадолго до гибели он выпил 15 банок энергетического напитка. После этого у него повысилась температура, он начал жаловаться на плохое самочувствие.

Точную причину смерти мужчины установит экспертиза.

Кардиохирург Лысенко рассказал, что энергетики способны негативно влиять на продолжительность жизни. Они также вредны, как и ночные смены, отметил врач. Биолог Созыкин отметил, что энергетики вызывают усталость и зависимость.

Некоторым категориям людей вообще опасно их пить.

А нарколог Василий Шуров заявил, что тонизирующие газировки больше всего вредят центральной нервной системе. С составами таких напитков не справляется даже крепкий взрослый организм.