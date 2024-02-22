Москвич украл из супермаркета 60 дезодорантов перед 23 февраля

В Васильевке Самарской области дети отравились, предположительно, парами хлора при купании в маленьком бассейне отеля 21 февраля. По последним данным, пострадали пять детей, двое из них по-прежнему остаются в реанимации, рассказали «360» их родители.

«Моя дочь зашла в детский бассейн, буквально минуту там провела, и тут несколько детей начали кашлять, повыскакивали оттуда, и им будто воздуха не хватало, прокашляться не могли. Мы, взрослые, которые рядом были, почувствовали запах. Не хлорки, а какой-то кисловатый неприятный. Он появился и пропал», - вспомнила мать пострадавшей девочки Ольга.

«Я была растеряна» По ее словам, родители выбежали на ресепшен и вызвали скорую помощь.

«Я была растеряна, не знала, как помочь ребенку, звонила и говорила „скорее“. На ресепшене дали [таблетки], помогли», - добавила Ольга.

Приехавшие медики вкололи детям лекарство и отвезли их в больницу на двух «скорых». Там девочке стало легче, на следующий день ее уже выписали, с анализами все в норме.

«Но двоим было плохо, они были в реанимации. Завтра их вроде должны перевести в обычную палату. Моя дочь и еще один четырехлетний ребенок чувствуют себя хорошо, его тоже сегодня выписывают», - сообщила собеседница «360».

Она уточнила, что врачи поставили диагноз «отравление неизвестным хлорсодержащим веществом». Изначально у дочери Ольги не очень хорошим был только анализ на «содержание газа в крови». Утром она пересдала анализы, и все было уже в порядке.

Семья отдыхала в отеле с воскресенья, 18 февраля. Ольга призналась, что не ожидала подвоха - уже несколько раз останавливалась там, и «все было на высшем уровне».

«С владельцами не разговаривали, с нами никто не связывался», - поделилась она.

«Ждали „скорую“ и боялись» Мать троих отравившихся детей Светлана рассказала, что тоже часто бывала с ними в этой спа-зоне. В тот вечер там, по ее словам, было много людей - человек 30-40. Дети отдыхали в маленьком бассейне, она - в джакузи.

«Вдруг дети начали кричать, выпрыгнули из бассейна, упали, стали сильно кашлять. Мы подбежали и почувствовали едкий запах - наверное, из вентиляционной решетки. Очаг был именно в детском бассейне. Мы их вывели, увидели, что им становится хуже, „скорую“ вызвали. <…> У среднего ребенка началась тошнота уже в больнице, у старшего дыхание ухудшилось, и их положили в реанимацию, нас с младшим - в обычную палату. Ему стало лучше», - вспомнила Светлана.

Она отметила, что одна из семей отказалась от госпитализации ребенка, ему просто сделали укол. Остальных четверых пострадавших с родителями повезли в больницу. По информации СУ СК по региону , от госпитализации отказались двое.

«Все ждали скорую и боялись», - призналась женщина.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). По предварительным данным, дети могли отравиться парами хлора. Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы.

Прокуратура Самарской области начала проверку по факту ЧП. Проверяться будет соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства, регламентирующего безопасные условия отдыха.

В Васильевке Самарской области дети отравились , предположительно, парами хлора при купании в маленьком бассейне отеля 21 февраля. По последним данным, пострадали пять детей, двое из них по-прежнему остаются в реанимации, рассказали «360» их родители.