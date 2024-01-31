31 января 2024, 16:44

Москвич сообщил о нападении с ножом, чтобы к нему приехала скорая

РИА «Новости»
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Житель Шокальского проезда в Москве, страдая от острой зубной боли и высокой температуры, 12 раз звонил в скорую, однако на его вызов никто не приезжал. Тогда он позвонил в полицию и заявил о том, что на него напали с ножом, сообщил Telegram-канал Baza.

На вызов оперативно прибыли карета скорой помощи и сотрудники полиции. По приезду выяснилось, что заявленных травм у мужчины нет.

Москвич действительно испытывал сильное недомогание и был в подавленном состоянии из-за зубной боли и температуры. Мужчина признался, что проигнорированные многочисленные звонки в медицинские службы вынудили его прибегнуть к экстренной мере, чтобы быстрее получить помощь. Врачи скорой дали мужчине обезболивающее и направили к стоматологу.

Однако полицейские могут его оштрафовать и даже возбудить уголовное дело за заведомо ложное сообщение о преступлении.

Ранее другой москвич решил припугнуть сына из-за несделанных уроков и вызвал полицию. Диспетчеру он заявил, что мальчик угрожает ему ножом.

Скорая помощь Поножовщины Москва
31 января 2024, 16:59
Основателя «СтендапВЛ» из Владивостока обвинили в насилии и педофилии
«ВКонтакте»
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Основателя «Стендап ВЛ» Сергей Андрейчука из Владивостока обвинили в насилии и педофилии. Юрист Дмитрий Качан в интервью «360» заявил, что одной из пострадавших на момент знакомства с Андрейчуком было 14 лет. И мужчина уже тогда некорректно вел себя с девочкой-подростком.

«Девочка общалась с ним как со старшим товарищем, а он проявлял к ней сексуальное внимание, говорил, что она ему снится. Андрейчук сделал так, чтобы девочка перестала общаться со сверстниками. У нее также испортились отношения с родителями», - поделился он.

Когда девочке исполнилось 16 лет, она переехала к Андрейчуку, заявил Качан. Различными манипуляциями он заставил ее подчиняться своим правилам.

«То есть это был секс по требованию, а если она отказывала, Андрейчук на нее давил, убеждая, что ей это надо. Потом девочка все-таки вернулась к родителям», - пояснил юрист.

В 2021 году она узнала, что от действий Андрейчука пострадали другие девушки. Одну из них мужчина склонил к сексу у себя дома, куда заманил под видом работы над текстом для выступления.

Потерпевшие обращались к правоохранителям, но дальше опроса дело не продвинулось, добавил Качан. Сейчас, когда уже возбуждено уголовное дело, они надеются на объективное расследование.

Следственное управление СК России по Приморскому краю возбудило уголовное дело по статье о понуждении к действиям сексуального характера.

Процессом заинтересовались в центральном главке СК.

Пресс-служба ведомства сообщила, что председатель Александр Бастрыкин потребовал представить доклад об обстоятельствах совершения противоправных действий в отношении трех девушек из Приморского края.

Уголовное дело Преступления Владивосток Полиция
31 января 2024, 15:59
Чуть жизни не лишились. Легковушка чудом проскочила между двумя фурами в Кузбассе
РИА «Новости»
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Водитель и пассажир легковушки отделались легким испугом на трассе в Кузбассе. Машина чудом проскочила между двумя фурами. Видео опубликовали в Telegram-канале «ЧП 124».

Авария чуть не произошла на трассе в районе Кемерова днем 29 января. Один из грузовиков пошел на обгон, не убедившись в безопасности. По встречной полосе движения ехала Mazda.

Сама трасса была достаточно узкой, поэтому пространства для маневра у легковушки не было. Водитель за рулем иномарки пронесся между двумя фурами. У автомобиля оторвалось боковое зеркало, повреждения получили бампер и крыло. Водитель иномарки продолжил движение, но после ЧП все же решил остановиться.

«Мы с тобой просто чуть жизни не лишились», - сказал молодой человек, сидевший в легковушке.

Водитель рассказал, что госавтоинспекторы оформили ДТП. Однако проблема в том, что вторую фуру, которая ехала по своей полосе, установить пока не удалось.

«Нужно провести розыск. Пока пытаются найти, но не удается. Говорят, что вроде есть программа, которая отслеживает движение фур, но все это может затянуться», - подчеркнул он.

По видео с регистратора номер большегруза рассмотреть не удалось, уточнил водитель легковушки.

На трассе под Воронежем произошло смертельное ДТП. При столкновении легковушки и фуры погибла женщина с новорожденным ребенком, которому было всего четыре дня

Грузовики ДТП Видео Иномарки Водители
31 января 2024, 15:11
Коллекторы в Твери избили жену участника СВО
РИА «Новости»
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Коллекторы в Твери 30 января напали на супругу участника спецоперации Анну. Они пытались выбить долги брата ее мужа, сообщил RT.

По данным журналистов, в квартире, где находилась Анна, раньше жил брат ее мужа. У него накопились задолженности перед банками и микрофинансовыми организациями.

По словам женщины, коллекторы кричали, стучали в дверь, требуя позвать должника. Анна позвонила в полицию и стала ждать прибытия правоохранителей.

Вскоре в дверь позвонили, и женщина, решив, что это силовики, открыла. В этот момент ее ударили. После нападения коллекторы скрылись, а пострадавшая сняла побои. В МВД России по Тверской области заявили, что начали поиски нарушителей.

В России с 1 февраля вступят в силу новые правила общения коллекторов с должниками. Им запретили беспокоить граждан по вечерам и в ночное время, а также оказывать психологическое давление.

Полиция Коллекторы
31 января 2024, 14:23
Мужчина украл два кольца из ювелирного магазина в Москве
РИА «Новости»
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В Москве мужчина украл из ювелирного магазина на улице Грузинский Вал два кольца стоимостью 250 тысяч рублей. О происшествии рассказала пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

По информации ведомства, злоумышленник под видом покупателя зашел в магазин и попросил продавца показать ему два кольца. Стоявшая за прилавком девушка достала ювелирные украшения из витрины. В этот момент грабитель выхватил их из ее рук и скрылся.

По подозрению задержали 32-летнего мужчину. Похищенное он успел сдать в ломбард.

«Его привлечение к уголовной ответственности по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации („Грабеж“) на контроле в прокуратуре», - добавили в пресс-службе.

Ранее в Новой Москве пьяный парень с ножом ограбил кассу и украл сырок из продуктового магазина.

Ограбления Москва

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