Москвич решил припугнуть сына из-за несделанных уроков и вызвал полицию

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Конфликт произошел в квартире на Полярной улице в Северном Медведкове. Ссора между мальчиком и его родителем началась банально: вместо того, чтобы делать уроки, ребенок несколько часов играл в компьютер.

Когда отец потребовал заняться делом и повысил на сына голос, школьник от обиды сказал, что позвонит в полицию. Москвич со словами «будет тебе полиция» первым обратился к правоохранителям. Чтобы оперативники приехали быстрее, он заявил, что мальчик угрожает ему ножом.

Полицейские забрали мужчину в отделение. Там ему объяснили, чем чреваты ложные вызовы.

Ранее стало известно, что школьник из Москвы попал в больницу после истерики из-за выключенного интернета. Мать подростка ограничила ему доступ в Сеть, что вызвало ответную реакцию - парень разбил руку об дверь от злости.