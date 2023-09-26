Москвич разбил створку турникета при входе на станции «Щукинская»
На станции метро «Щукинская» пассажир сломал створку турникета на вход. В его отношении возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в МВД РФ.
«Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 214 уголовного кодекса Российской Федерации „Вандализм“», - уточнили в ведомстве.
Сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего жителя Москвы. Он разбил створку турникета на вход в метро на станции «Щукинская». Причину поступка он не пояснил.
Ранее мужчина разбил створку турникета в метро после ссоры с другом. ЧП произошло на станции «Ховрино».
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