Москвич разбил створку турникета при входе на станции «Щукинская»

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«Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 214 уголовного кодекса Российской Федерации „Вандализм“», - уточнили в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего жителя Москвы. Он разбил створку турникета на вход в метро на станции «Щукинская». Причину поступка он не пояснил.

Ранее мужчина разбил створку турникета в метро после ссоры с другом. ЧП произошло на станции «Ховрино».

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