Москвич притворился водителем беспилотного Mercedes, чтобы избежать наказания

По данным автора заметки, сначала на автомобилиста обратили внимание сотрудники Росгвардии. Им показалось, что водитель под наркотическими веществами. Когда мужчина заметил блюстителей порядка, то сел за руль машины и попытался уехать с места событий. В итоге началась погоня.

«Когда автомобиль все же остановился, водитель стал перелезать с колен пассажира на заднее сидение к друзьям. Мужчина попытался убедить росгвардейцев, что Mercedes является беспилотным, поэтому к погоне он отношения не имеет», - сказано в публикации.

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД. Они выяснили, что у мужчины нет водительских прав.

Ранее полицейские пытались остановить нетрезвого автомобилиста в Екатеринбурге. Во время погони им пришлось использовать табельное оружие. В Сети опубликовали видео с места событий.