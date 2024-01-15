15 января 2024, 17:15

Москвич пожаловался в полицию на YouTube-сериал с поющими в унитазе головами

Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress
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Полиция начала проверку после жалобы москвича на YouTube-сериал под названием Skibidi Toilet, который изображает поющие в унитазе головы. Об этом сообщило агентство Regnum со ссылкой на источник.

Пожаловавшийся москвич выразил опасения относительно того, что данный сериал может оказывать негативное воздействие на несовершеннолетних зрителей.

«После обращения полиция начала проверку и назначила сотрудника, который соберет материалы по заявлению» , - рассказал собеседник агентства.

Сериал «Skibidi Toilet» стал регулярно выходить на YouTube-канале DaFuq?! Boom! с февраля 2023 года. Он представляет собой набор коротких роликов о человеческих головах, высовывающихся из унитаза и поющих фразу Skibidi Dop Dop Yes Yes из популярного интернет-мема. Сюжет каждой из серий строится приблизительно по одному сценарию: две расы воюют между собой, изобретая новое оружие. Некоторые видео посмотрели свыше 150 миллионов человек.

Создателем сериала является российский автор Алексей Герасимов, которого тоже могут привлечь к ответственности после полицейской проверки.

В ближайшее время Госдума также рассмотрит закон о запрете треш-стримов. Материалы будут проверять на наличие жестокости или преступлений на видео.

Дети Интернет Сериалы Кино YouTube Москва
15 января 2024, 15:55
Пожар на складе в Мытищах попал на видео
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Складское помещение вспыхнуло в Мытищах днем в понедельник, 15 января. Видео поделились подписчики социальных сетей.

От места возгорания в небо поднялся густой черный дым, для тушения уже прибыли спасатели.

В пресс-службе МЧС по Московской области уточнили, что ЧП произошло рядом с домом № 51 по Силикатной улице.

«Загорелось складское помещение. К месту оперативно направили пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется», - заявили в ведомстве.

Огонь распространился на площади 600 квадратных метров. Информация о пострадавших пока не поступала.

Пожары Мытищи МЧС РФ
15 января 2024, 15:02
Драка собак в Москве закончилась поножовщиной хозяев
Unsplash
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Ссора между чихуахуа и дворнягой на улице Красный Казанец в Москве привела к поножовщине между хозяевами. Для одного из владельцев собак драка окончилась госпитализацией, сообщило издание «Московский Комсомолец».

По информации СМИ, 27-летний житель Москвы выгуливал свою собаку в наморднике, когда его 58-летний сосед также вывел на прогулку двух чихуахуа. Одна из маленьких собачек подралась с крупной дворнягой.

Владелец чихуахуа отнес своего питомца домой и рассказал о происшествии родственнику. Узнав об этом, мужчина вместе с хозяином собаки вернулся к владельцу дворняги и напал на него.

Они жестоко избили мужчину, нанесли удары ножом в область живота и по голове, а также били его ногами и пытались выдавить глаза.

Пострадавшего госпитализировали с серьезными травмами, а нападавших задержали.

Несколько дней назад посетитель ночного клуба в Москве откусил палец охраннику. За вечер его трижды выводили из клуба.

Драки Собаки Москва
15 января 2024, 14:18
Мужчина убил знакомого в доме на северо-западе Москвы
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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На северо-западе Москвы возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного главка СК.

По данным ведомства, 15 января на лестничной площадке жилого дома на Планерной улице 35-летний мужчина несколько раз ударил своего знакомого по голове деревянным предметом. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“)», - уточнили в СК.

Кроме того, сотрудники ведомства осмотрели место происшествия и назначили несколько судебных экспертиз. Они начали проводить с подозреваемым следственные действия и в скором времени ему предъявят обвинение.

Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве женщины в подвале на востоке Москвы успел сбежать за границу.

Убийства Преступления Следственный комитет России Москва
15 января 2024, 13:36
Ресторан загорелся в Улан-Удэ
Пресс-служба МЧС
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В Октябрьском районе Улан-Удэ 15 января произошел пожар. Загорелась крыша ресторана на улице Тулаева. Огонь распространился на площади 875 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

Специалистов Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона отправили к зданию по улице Тулаева, 134б, днем 15 января.

По предварительным данным, никто не пострадал. Площадь возгорания достигла 875 квадратных метров. В тушении задействовали 40 специалистов и 13 единиц техники.

Ведомство опубликовало кадры с места пожара. На них видно, что огонь перешел с крыши трехэтажного ресторана «Бир Хаус» на облицовку внешних стен.

В Челябинске потушили пожар в здании техникума промышленности и городского хозяйства. На втором этаже загорелся утеплитель, сработала сигнализация.

Пожары МЧС РФ Бурятия

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