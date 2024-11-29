29 ноября 2024, 16:02

Москвич пожаловался на квартирных рейдеров. Под удар едва не попали его пожилые родители

Телеканал «360»
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Жителей одного из многоквартирных домов в центре Москве вот уже несколько лет терроризируют рейдеры. Об их попытках отжимать жилье, в беседе с 360.ru рассказал сын пожилой пары, которая также подверглась нападкам злоумышленников.

По его словам, семья злоумышленников, которая не дает жизни нескольким жильцам в доме его родителей, занимается скупкой долей в квартирах или комнат с 2003 года. За это время от их действий пострадало немало людей, добавил он.

Что касается конкретно родителей мужчины - они живут в пятикомнатной квартире, где самая маленькая из комнат принадлежит этим людям.

«И у моих родителей тоже пытаются отжать комнаты, и уже одну квартиру прямо на этаже сверху отжали у пожилой женщины. Они эту квартиру купили за 11 миллионов, когда она стоила 70, а эту бедную бабушку доводили, даже собаку натравливали. И она съехала. Они даже якобы дали ей денег на быстрый переезд. Со слов родственников», - пояснил собеседник 360.ru.

Возвращаясь к вопросу о ситуации его отца и матери, мужчина добавил, что издевательства и попытки сжить со стороны соседей удалось задокументировать не сразу. В противном случае, возможно, на них можно было бы повлиять раннее.

«Мы поздно это установили, я тогда там уже не жил. И он (один из членов семьи, которую винит в рейдерстве собеседник 360.ru, - прим. ред.) там постоянно был. И камеры было тяжело установить. Но выбрали время, когда он, видимо, ездил отдыхать. Установили камеры. И смогли снять происходящее. Он там и газ оставляет включенным», - посетовал москвич.

360.ru удалось поговорить и во второй стороной конфликта. Мужчина, которого обвинили в попытке захвата комнат, при этом заверил, что в этой квартире не появляется уже семь лет. По его словам, все истории про выселение - выдумки.

Также он подчеркнул, что развелся с бывшей женой и не знает, могла ли она кого-то заселять в квартиру, о которой идет речь.

Ранее певица Лариса Долина стала жертвой мошенников. Аферисты убедили ее продать ее пятикомнатную квартиру в Москве за 112 миллионов рублей и передать деньги женщине-курьеру.

Суд Семья Квартиры
29 ноября 2024, 14:06
Пострадавшим в социальном центре на Алтае установили точный диагноз
РИА «Новости»
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Пострадавшим в частном социальном центре в Алтайском крае диагностировали острый инфекционный гастроэнтероколит. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве Алтайского края.

О массовом отравлении в соццентре стало известно накануне. Сотрудники учреждения нашли мертвым одного из постояльцев, затем на недомогание пожаловались еще несколько человек. Двое из них впоследствии умерли в больнице.

При этом некоторых из заболевших, по словам жены директора социального центра, отказывались забирать врачи скорой помощи , заявив, что в деревне нет инфекционного отделения, и старики заразят остальных. Поэтому руководителям соццентра пришлось самостоятельно везти пострадавших в город, откуда тех уже и доставили в инфекционное отделение.

Болезни Вирусы человека
29 ноября 2024, 09:55
Ротавирус в алтайский соццентр «Рубикон» мог занести бездомный
Freepik
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Постояльцы социального центра «Рубикон» на Алтае могли отравиться из-за ротавируса. Об этом RT заявила супруга главы организации.

Она предположила, что постояльцев заразил бездомный, которого привезли в социальный центр.

«Мы полагаем, что он к нам с этой заразой и приехал, потому что он недолго побыл и умер у нас», - подчеркнула женщина.

Симптомы отравления у людей появились с пятницы, рассказала сотрудница. По ее словам, эпидемиологи подтвердили, что это ротавирусная инфекция. Они рекомендовали работникам центра все продезинфицировать.

В результате отравления умерли три человека , еще 18 пострадали. Все госпитализированные являются пенсионерами или людьми предпенсионного возраста.

Всего в соццентре находились 28 постояльцев. Директор организации Алик Гельфенбайн сообщил, что результаты эпидемиологических проб станут известны только на следующей неделе.

Пенсионеры Врачи
29 ноября 2024, 03:00
Стала известна причина смерти постояльцев соццентра на Алтае
Freepik
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Причиной заболевания, от которого погибли три человека и еще 18 пострадали в социальном центре «Рубикон» в селе Калистратиха Алтайского края, вероятно, была ротавирусная инфекция. Об этом директор центра Алик Гельфенбайн сообщил ТАСС.

«Врачи сказали, что это ротавирусная инфекция. Они взяли все мазки, пробы пищи, продуктов питания», - рассказал Гельфенбайн.

По словам директора центра, результаты анализов станут известны только на следующей неделе. Пока врачи дали предписания тем, у кого симптомов еще нет.

Всего из 28 человек, находившихся в центре, по данным Гельфенбайна, 16 попали в больницу.

Минздрав Алтайского края сообщил, что госпитализировали 18 человек.

Все пострадавшие, по словам собеседника агентства, - пенсионеры и люди предпенсионного возраста, среди которых есть инвалиды.

Как рассказал Гельфенбайн, сначала заболел один человек. К нему сотрудники центра вызвали бригаду скорой помощи, которая дала необходимые предписания. Через несколько дней больному стало хуже.

«Снова вызвали скорую, нам сказали, что не могут его забрать. Уехали, а он на следующий день умер. Через пару дней еще у троих проявились симптомы, потом еще у одного», - пояснил директор.

Ранее правоохранители возбудили уголовное дело по факту этого происшествия. Сейчас следователи допрашивают сотрудников центра.

Пенсионеры Скорая помощь Питание Врачи Продукты
29 ноября 2024, 02:55
Пропавшую 18-летнюю студентку из Подмосковья нашли мертвой в 62 километрах от дома
Unsplash
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Волонтеры обнаружили в лесу тело пропавшей три дня назад 18-летней жительницы Подмосковья. Студентка отправилась на учебу, а затем перестала выходить на связь, сообщило Msk1.

Родители девушки рассказали, что 25 ноября она отправилась в Болшево, студентка собиралась увидеться с сокурсниками. Однако на станции ее не видели.

После этого мать студентки обратилась за помощью в полицию. Она указала, что аккаунты ее дочери в социальных сетях оставались активны все три дня, в течение которых шли поиски.

По данным Msk1, девушку сняли видеокамеры, установленные у входа в СНТ «Звездочка-2». Он расположен в 62 километрах от Ивантеевки. Местные жители в беседе с изданием предположили, что студентка хотела попасть за ворота, но не смогла. Затем она ушла в лес.

Ранее россиянка пропала в Турции. Женщина вышла на прогулку по популярному маршруту и не вернулась в отель.

Волонтеры Женщины Полиция Ивантеевка

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