Москвич попытался взять в кредит два миллиона рублей по чужому паспорту

В одном из банков на улице Бахрушина сработала тревожная кнопка. На место прибыл экипаж Росгрвардии. Сотрудники банка объяснили росгвардейцам, что посетитель пытается оформить кредит по чужим документам.

«Москвич был задержан. Свою вину он отрицать не стал. Для дальнейшего разбирательства правонарушитель был передан сотрудникам полиции», - сообщили в Росгвардии.

Ранее стало известно, что петербуржец собирал деньги с пассажиров, выдавая себя за контролера в общественном транспорте. Он проверял оплату проезда у пассажиров автобусов, используя форменную одежду и валидатор. Мошенник «оштрафовал» безбилетницу на четыре с половиной тысячи рублей и скрылся. Против него возбудили уголовное дело.