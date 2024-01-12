12 января 2024, 19:09

Москвич попытался вскрыть банкомат с восемью миллионами рублей

РИА «Новости»
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В центре Москвы правоохранители задержали 39-летнего мужчину, который, предположительно, попытался взломать банкомат. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, полицейские в Тверском районе получили сигнал о сработавшей сигнализации в одной из кредитно-финансовых организаций на Лесной улице.

Приехав по адресу, они задержали 39-летнего мужчину за попытку вскрыть банкомат с более чем восемью миллионами рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что подозреваемому удалось руками открыть внешнюю дверцу терминала, но сейф внутри него он не успел отпереть.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью о попытке кражи. Мужчину отправили в изолятор.

Ранее москвич украл 18 миллионов рублей у компании , в которой проработал примерно три года. Для маскировки он решил надеть женские вещи, но это не помогло.

Кражи Москва
12 января 2024, 19:36
Появилось видео с места пожара в московской квартире, где погибли четыре человека
Телеканал «360»
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В квартире на улице Академика Комарова в Северо-Восточном округе Москвы вспыхнул пожар. Жертвами ЧП стали четыре человека. Кадры с места событий появились в распоряжении «360».

На ролике видно, что на место случившегося прибыли огнеборцы, следователи, бригада скорой помощи и полицейские. Из окна квартиры все еще идет дым.

В результате пожара погибли трое детей и их отец. Возгорание произошло в квартире на первом этаже на площади 15 «квадратов». Со второго этажа удалось вызволить двоих детей, их передали медикам.

На месте ЧП работают сотрудники прокуратуры , следователи и криминалисты СУ СК по Москве. По факту гибели четырех человек возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Пожары Дети Видео Москва
12 января 2024, 18:39
Конструкция горящего склада обрушилась на Шмитовском проезде в Москве
РИА «Новости»
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После локализации пожара в здании склада на Шмитовском проезде обрушились конструкции. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его данным, площадь обрушения составила 50 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Спасатели приступили к ликвидации завалов.

Пожар бушевал на территории в 300 квадратных метров. Его удалось локализовать прибывшим на место происшествия пожарным.

О пожаре возле Москва-Сити стало известно несколько часов назад. На вызов выехали 15 пожарных расчетов. Там загорелась пластиковая тара. Водоисточники оказались засыпаны снегом, и пожарные долго не могли приступить к тушению огня. Очевидцы сообщали о густом черном дыме, идущем с места горения.

В другом пожаре на улице Академика Комарова на северо-востоке Москвы погибли четыре человека. Свидетелей происшествия начали опрашивать следователи.

Пожары Москва
12 января 2024, 18:13
Таксист сбил двух пешеходов в Москве
РИА «Новости»
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Пытаясь уйти от столкновения со встречным автомобилем, водитель такси сбил двух женщин на Хорошевском шоссе в Москве. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Авария произошла в районе дома № 35. По данным источника, таксист пытался избежать аварии из-за агрессивного вождения другого участника движения и совершил наезд на двух пешеходов. Совершая маневр, он выехал на тротуар.

Одну из женщин госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, вторая получила ушибы, но отказалась от медицинской помощи. О состоянии водителей иномарок не сообщалось.

К месту происшествия прибыли сотрудники дорожно-постовой службы и скорая помощь.

Сегодня утром водитель такси сбил 13-летнего подростка на улице Сущевский Вал. О состоянии пострадавшего в аварии ребенка пока ничего не известно.

Москва
12 января 2024, 18:12
Четыре человека погибли в пожаре на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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В Северо-Восточном округе Москвы на улице Академика Комарова загорелась квартира в жилом доме. В результате пожара погибли трое взрослых и ребенок, сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его данным, в соседней квартире могут находиться дети. Весь подъезд заволокло плотным дымом. Пожарные спасают жильцов.

Собеседник «360» уточнил, что возгорание произошло в квартире на первом этаже на площади в 15 квадратных метров. Он добавил, что со второго этажа удалось спасти двоих детей. Их передали бригаде скорой.

Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят эксперты.

Несколько часов назад в Шмитовском проезде неподалеку от «Москвы-Сити» также вспыхнул пожар. Предположительно, загорелся ангар.

Пожары Москва

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