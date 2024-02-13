13 февраля 2024, 13:28

Москвич попытался пронести ружье в метро

РИА «Новости»
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Сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали на станции метро «Динамо» подозреваемого в незаконном хранении и перевозке оружия. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

«В вестибюле станции метро „Динамо“ Замоскворецкой линии при проведении досмотровых мероприятий полицейские задержали 23-летнего жителя столицы, у которого в чехле находился предмет конструктивно схожий с оружием», - заявил начальник УИиОС ГУ МВД Москвы Владимир Васенин Предварительно установлено, что изъятое имущество было изготовлено самодельным способом. Это гладкоствольное длинноствольное огнестрельное оружие, которое пригодно для стрельбы.

По данному факту дознанием стражи правопорядка возбудили уголовное дело. В отношении подозреваемого избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее мужчина ограбил школьницу в московском метро.

Уголовное дело Оружие Метро Метро Москвы Москва
13 февраля 2024, 12:49
Лифты отключились в башне «Федерация» в Москве
РИА «Новости»
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В башне Федерация в «Москва-Сити» из строя вышли все лифты. Из-за происшествия на первом этаже скопилось много людей, сообщил Telegram-канал MSK1.RU.

В выигрыше от ситуации остались разве что местные кофейни, которым происшествие принесло неплохую выручку.

Ранее лифт с человеком упал в жилом доме на юго-востоке Москвы. Находившуюся в кабине девушку удалось спасти.

По информации издания, рабочие задели проводку в магазине «Азбука Вкуса» на первом этаже. В результате этого сработала пожарная сигнализация, которая и заблокировала движение лифтов.

Подняться по лестнице в здании, которое достигает в высоту почти в 100 этажей, практически невозможно, поэтому все ждут, когда проблему решат. У лифтов огромные очереди. Многие остались на верхних этажах и не могут спуститься вниз, так как пожарная лестница закрыта.

Москва
13 февраля 2024, 11:40
Мужчина ограбил школьницу в московском метро
РИА «Новости»
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Московские следователи задержали подозреваемого, вырвавшего в метро из рук 16-летней девушки мобильный телефон. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительным данным, когда двери поезда на станции «Автозаводская» закрывались, злоумышленник выдернул из рук пассажирки гаджет и скрылся с места происшествия.

Девушка сразу обратилась за помощью к полицейскому, который дежурил на станции. Сумма ущерба составила более 28 тысяч рублей.

Стражи правопорядка поймали подозреваемого 31-летнего мужчину в Подольске. При задержании у него нашли и изъяли пропавший гаджет, который в ближайшее время вернут хозяйке. Фигуранта уже арестовали.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации», - отметили в ведомстве.

Ранее женщина украла дорогой телефон у пассажирки автобуса в Москве.

Уголовное дело МВД РФ Ограбления Преступления Метро Метро Москвы Москва
13 февраля 2024, 11:29
Горящий бизнес-джет попал на видеорегистратор автомобиля в США
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Частный самолет Bombardier Challenger 600 рухнул на трассу в американском штате Флорида. Видео опубликовал Telegram-канал Baza.

Бизнес-джет 10 февраля потерпел крушение у города Неаполь. Во время полета у него отказали оба двигателя. Пилоты приняли решение садиться на автостраду. Однако самолет при снижении столкнулся с двумя машинами и взорвался после приземления.

На его борту находились пять человек - два пилота погибли, трех пассажиров госпитализировали с ранениями различной степени тяжести. Информации об их состоянии нет.

Ранее на границе штатов Калифорния и Невада потерпел крушение вертолет Eurocopter EC 130. В результате погибли топ-менеджер нигерийского коммерческого банка Access Bank Герберт Вигве и его семья.

США Самолеты Машины
13 февраля 2024, 11:19
Подростки подрались с толпой мужчин возле ТРЦ в Петербурге
РИА «Новости»
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Трое подростков подрались с пятью мужчинами в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила «Фонтанка».

Драка произошла вечером 11 февраля рядом с торгово-развлекательным центром «Галерея». По словам матери одного из пострадавших подростков, нападавших мужчин было пятеро. Они подрались с тремя несовершеннолетними.

Все началось с того, что к подросткам подошел 14-летний школьник и показал нож. Ребята ответили ему, что у них тоже есть холодное оружие.

«И только договорились о том, что все убирают ножи, подлетел один из взрослых уже из этой компании и просто ударил моего сына в лицо. Били очень сильно», - отметила женщина.

Подростков госпитализировали. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. По данным «Фонтанки», у двух пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы. Также среди травм ссадины, ушиб бедра и мягких тканей затылка.

Родители подростков уже дали объяснения полиции. Напавших мужчин вычислят по камерам видеонаблюдения.

В Подмосковье в электричке помощник машиниста набросился на подростков. Он принял молодых людей за зацеперов.

Драки Санкт-Петербург Школьники Полиция

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