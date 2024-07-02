02 июля 2024, 22:42

Москвич попал в реанимацию после теплового удара

РИА «Новости»
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В Москве мужчина попал в реанимацию в результате теплового удара. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на свой источник.

По данным издания, во вторник, 2 июля, жителя столицы забрали с площади Киевского вокзала.

«Пострадавшего доставили в одну из столичных больниц. Сейчас он находится на ИВЛ», - рассказал собеседник журналистов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил 360.ru, что погода в Москве на этой неделе будет бить все рекорды. Днем воздух в столице будет нагреваться от +31 до +34 градусов, а по области даже до +36. Такая погода свойственна Астрахани в самые жаркие периоды, но никак не Москве. По ночам тоже будет жарко: +20…+21 градус в спальных районах и до +25 градусов в центре столицы.

К выходным синоптик пообещал понижение температуры на пять-семь градусов. Она все равно будет выше климатической нормы, но уже не так критично.

Больницы Погода Мужчины Погода в Москве Москва
02 июля 2024, 21:12
Катающиеся на банане в Сочи туристы увидели тело утонувшего мужчины
РИА «Новости»
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Туристы, катавшиеся на банане в Сочи, обнаружили тело утонувшего мужчины. Спасатели достали утопленника. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поискового спасательного отряда (ЮРПСО).

«Сегодня в спасательный отряд МЧС поступила информация, что катаясь на банане в акватории пляжа „Горный воздух“, очевидцы увидели утонувшего человека. На место происшествия вышел катер МЧС России со спасателями на борту», - рассказали в спасательном отряде.

В пресс-службе уточнили, что спасатели нашли тело погибшего на расстоянии полутора километров от берега. Его доставили на сушу и передали правоохранительным органам. Личность утонувшего неизвестна.

В июне в Сочи утонул житель Красноярска. Его тело нашли через три дня на диком пляже в Лазаревском районе. В те же дни штормовые волны на пляже «Ривьера» унесли в море 20-летнюю жительницу Липецкой области Диану Беляеву. Ее тело нашли через четыре дня.

Черное море Сочи Мужчины
02 июля 2024, 19:33
Россиянина с оскорбляющей армию татуировкой на шее задержали в Москве
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Московские оперативники задержали приезжего из Тульской области, который набил себе на шее нецензурную фразу, дискредитирующую российскую армию. За публичную демонстрацию татуировки мужчина попал в руки полицейских. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

О подозреваемом со скандальной татуировкой правоохранители узнали в ходе мониторинга интернета, где появилась видеозапись, на которой мужчина показывал дискредитирующие военных татуировку.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого и доставили его в отдел Басманного района Москвы.

В ходе допроса задержанный под видеозапись пообещал свести скандальную татуировку и искренне раскаялся, что набил себе такую фразу на видном для окружающих месте. В отношении задержанного составили административный протокол о мелком хулиганстве.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что задержанным оказался фигурант уголовного дела о беспорядках на Болотной площади в Москве в 2012 году Степан Зимин. За насилие в отношении представителей власти суд назначил ему наказание в 3,5 года колонии.

Весь срок Зимин не отбыл и в 2015 году вышел по условно-досрочному освобождению. Для оформления татуировки на шее использовал нецензурное выражение о русском военном корабле.

В конце июля суд Москвы арестовал на два месяца программиста Илью Васильева за публикацию в социальных сетях фейковой информации, дискредитирующей российскую армию. По словам адвоката арестованного, это уже второй подобный проступок его подзащитного, но в первый раз его оштрафовали на 40 тысяч рублей.

МВД РФ Армия Москва
02 июля 2024, 19:25
Пьяная пассажирка московского метро пыталась напасть на женщину с ножом
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В московском метро во время конфликта женщина распылила в лицо оппонентке перцовый баллончик. Одна из участниц ссоры рассказала 360.ru, что таким образом подруга хотела защитить ее от нападения неадекватной незнакомки.

«У подруги был перцовый баллончик. Когда женщина резко вскочила и пошла в мою сторону [с ножом], брызнула ей в лицо перцовкой», - поделилась она.

По словам собеседницы 360.ru, нападавшая сначала пыталась ее сфотографировать, а потом достала и разложила нож. После распыления баллончика людям в вагоне, добавила женщина, стало нехорошо.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве уточнили, что ножом оппонентке во время конфликта угрожала пьяная пассажирка. Полицейские задержали обеих на станции метро «Коломенская» и доставили в отдел, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Ранее в Санкт-Петербурге злоумышленники обстреляли рейсовый автобус из травматического оружия. По счастливой случайности, пассажиры не пострадали.

МВД РФ Метро Москва
02 июля 2024, 16:53
«Вспыхнул и потух». Спасатели показали последствия ЧП с самокатом в доме на западе Москвы
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Электросамокат вспыхнул и потух днем в квартире одного из домов на Мичуринском проспекте. Фото с места происшествия опубликовали в Telegram-канале МЧС.

Спасатели пояснили, что самокат в момент ЧП стоял на зарядке. В результате никто не пострадал, добавили в ведомстве.

Хозяйка вызвала пожарных и покинула жилье. Источник 360.ru ранее уточнял, что женщину осмотрели медики. Помимо нее, по его данным, в квартире находились еще четыре человека.

В МЧС после случившегося еще раз напомнили о правилах безопасности при обращении с электросамокатами.

Во-первых, их нельзя оставлять подключенным к сети без присмотра. При стопроцентном заряде электротранспорт надо отключить.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно вносить какие-либо конструктивные изменения в подобные устройства. При необходимости ремонта надо обращаться к профессионалам.

Еще один запрет касается использования поврежденного аккумулятора.

Пожары МЧС РФ Электросамокаты Москва

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