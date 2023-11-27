Москвич попал в больницу после отравления метадоном
Житель Москвы попал в больницу после отравления метадоном. Опасная партия наркотика могла попасть в столицу из Ставрополя. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По информации издания, с отравлением этим наркотиком уже попали в больницу два человека: двухлетняя девочка из Красногорска и 24-летний мужчина из Хорошевского района Москвы.
Мужчину нашли без сознания и госпитализировали в субботу из жилого комплекса бизнес-класса «Лайнер Восток» на Ходынском бульваре. Предположительно, пострадавший уже длительное время страдает от наркозависимости. Девушка, снимающая квартиру, из которой медики забрали пострадавшего, познакомилась с ним в клубе и пригласила в гости. Сейчас с ней работают сотрудники полиции.
Кроме того, правоохранительные органы начали проверку после отравления двухлетней девочки, которое произошло в Красногорске.
В Астрахани от отравления метадоном скончались три человека. Два человека находятся в тяжелом состоянии.