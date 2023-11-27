Москвич попал в больницу после отравления метадоном

Двое мужчин напали в Щелкове на 76-летнего пенсионера, который был за рулем автомобиля. Они избили мужчину и повредили машину. Внучка пострадавшего в беседе с «360» раскрыла подробности нападения.

По словам женщины, ее дедушка утром подъехал на машине к дому, чтобы забрать родственницу. Неизвестные перегородили ему дорогу, вломились в салон автомобиля и потребовали отвезти их по названному адресу. После отказа они стали избивать мужчину.

«Эти двое нарушителей - как оказалось, мигранты - наносили ему удары то с одной, то с другой стороны. Удары были в область головы, но дед, к счастью, каким-то образом увернулся, и поэтому травмы были не очень сильные», - отметила она.

Скрыться нападавшие попытались после того, как пожилой мужчина стал кричать.

«Он громко закричал, и, видимо, их испугало, что это может привлечь внимание. Мигранты сразу от его крика выскочили из машины и стали наносить удары по машине», - добавила внучка пенсионера.

По ее словам, злоумышленники помяли дверь автомобиля. Его пришлось сдать в ремонт.

«Чувствует себя не очень хорошо» Врачи диагностировали у пострадавшего ушибы. После побоев у него шла кровь из носа, он был в шоковом состоянии, у него поднялось давление, рассказала собеседница канала.

«Дедушке 76 лет, для него это был стресс. У него высокое давление, он чувствует себя не очень хорошо. Сегодня снова вызвали в полицию, сейчас он находится там», - указала она.

В тот же день злоумышленники напали на еще одного местного жителя. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Правоохранители задержали подозреваемых и установили их личности. Мужчины полностью признали свою вину.