28 октября 2023, 20:03

Москвич поджег иномарку на юге столицы

РИА «Новости»
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Автомобиль Skoda загорелся в районе Чертаново Южное на Чертановской улице в Москве. Поджог машины устроил неизвестный мужчина, сообщил «360» источник в экстренных службах.

«Возгорание ликвидировали до приезда пожарных. Пострадавших нет», - уточнил он.

Очевидцы происшествия задержали возможного поджигателя на месте и удерживали до приезда правоохранителей. Сейчас мотивы его действий устанавливаются.

В ночь на 22 октября мужчина специально поджег чужой автомобиль , припаркованный рядом с жилым домом на Профсоюзной улице. Правоохранители задержали 37-летнего жителя Москвы. Возбуждено уголовное дело.

Пожары Машины Москва 2023
29 октября 2023, 07:23
Пожар произошел на территории НПЗ в Краснодарском крае
РИА «Новости»
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Ночью на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае произошел пожар. Об этом в Telegram-канале сообщил региональный оперативный штаб.

«В ночь с субботу на воскресенье на территории Афипского НПЗ произошло локальное возгорание. В течение получаса его ликвидировали экстренные службы завода», - говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что заводская инфраструктура повреждений не получала, никто не пострадал. Угрозы местным жителям и самому предприятию нет. Причины произошедшего устанавливаются.

В мае на Афипском НПЗ также произошло возгорание , причиной которого стал удар беспилотников. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что на площади 100 квадратных метров загорелась установка по перегонке мазута, в результате ЧП никто не пострадал.

Пожары Краснодарский край
29 октября 2023, 02:36
Более 10 человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками в Севастополе
РИА «Новости»
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Две маршрутки столкнулись в Севастополе. Травмы получили один водитель и 10 пассажиров, сообщила пресс-служба региональной полиции.

Дорожное происшествие случилось на улице Руднева примерно в 20:40 по московскому времени. Дорогу не поделили маршрутные автобусы бывшего украинского производителя «Богдан» и немецкого Mercedes.

В результате столкновения пострадали водитель одной из маршруток и 10 пассажиров. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Обстоятельства аварии устанавливаются. По факту ДТП правоохранители назначили проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в республике Башкортостан столкнулись трактор «Кировец» К-708 и пассажирский автобус «ГАЗель Некст». В результате аварии пострадали шесть человек , их госпитализировали.

ДТП Севастополь
29 октября 2023, 02:03
Силы ПВО уничтожили 36 дронов над Черным морем и Крымом
РИА «Новости»
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Российские военные ночью 29 октября пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку беспилотниками по объектам на территории России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Дежурные средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым», - уточнили в ведомстве.

Беспилотники Россия Украина
29 октября 2023, 00:33
Две школьницы погибли под колесами иномарки в Ставрополье
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Водитель автомобиля Toyota совершил наезд на двух девочек 14 и 15 лет на пешеходном переходе. Смертельное ДТП произошло в селе Обильном Ставропольского края, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

ЧП произошло вечером 28 октября. По предварительным данным, двух девочек сбил 60-летний мужчина. Школьницы переходили дорогу по пешеходному переходу.

«В результате автоаварии один ребенок (14 лет) от полученных травм скончался на месте происшествия, второй (15 лет) умер в больнице Георгиевска», - уточнили в ведомстве.

Выяснилось, что водителя более 40 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, большинство из них - превышение скорости.

На месте ДТП работали следователи и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Правоохранители назначили проверку.

Ранее автомобиль Peugeot протаранил остановочный комплекс в Екатеринбурге. Два человека погибли на месте.

Дети ДТП

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