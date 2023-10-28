Москвич поджег иномарку на юге столицы

Пожар произошел на территории НПЗ в Краснодарском крае

Ночью на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае произошел пожар. Об этом в Telegram-канале сообщил региональный оперативный штаб.

«В ночь с субботу на воскресенье на территории Афипского НПЗ произошло локальное возгорание. В течение получаса его ликвидировали экстренные службы завода», - говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что заводская инфраструктура повреждений не получала, никто не пострадал. Угрозы местным жителям и самому предприятию нет. Причины произошедшего устанавливаются.

В мае на Афипском НПЗ также произошло возгорание , причиной которого стал удар беспилотников. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что на площади 100 квадратных метров загорелась установка по перегонке мазута, в результате ЧП никто не пострадал.