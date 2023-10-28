Москвич поджег иномарку на юге столицы
Автомобиль Skoda загорелся в районе Чертаново Южное на Чертановской улице в Москве. Поджог машины устроил неизвестный мужчина, сообщил «360» источник в экстренных службах.
«Возгорание ликвидировали до приезда пожарных. Пострадавших нет», - уточнил он.
Очевидцы происшествия задержали возможного поджигателя на месте и удерживали до приезда правоохранителей. Сейчас мотивы его действий устанавливаются.
В ночь на 22 октября мужчина специально поджег чужой автомобиль , припаркованный рядом с жилым домом на Профсоюзной улице. Правоохранители задержали 37-летнего жителя Москвы. Возбуждено уголовное дело.