Москвич подобрал конверт с валютой на 780 тысяч рублей и подпал под следствие

По данным ведомства, на улице Сивцев Вражек прохожил обронил конверт с валютой на сумму более 780 тысяч рублей. Проезжающий мимо автомобилист, заметив это, остановился и присвоил деньги себе. Владелец конверта обнаружил потерю и обратился за помощью к сотрудникам полиции.

Правоохранителям удалось задержать 41-летнего подозреваемого в Измайловском проезде. Похищенную валюту изъяли у мужчины, вскоре деньги передадут законному владельцу.

Автомобилиста отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до шести лет колонии по уголовной статье о краже.

На Малой Пироговской улице в Москве прохожий помешал злоумышленнику украсть 46 миллионов рублей из припаркованной машины. Подозреваемого задержали и отправили на время следствия в изолятор.