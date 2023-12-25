25 декабря 2023, 19:08

Москвич отрубил девушке палец из-за расставания

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Жительница столицы решила расстаться с парнем, но во время серьезного разговора мужчина отрубил ей палец топором для мяса. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации СМИ, вечером 24 декабря, когда 30-летняя женщина решила сообщить своему 36-летнему бойфренду о расставании. Перед этим пара употребила крепкий алкоголь.

Услышав, что девушка хочет уйти от него, разгневанный мужчина взял топор для рубки мяса и начал бродить по кухне. Его внимание привлек смартфон возлюбленной. Он занес орудие и хотел ударить по гаджету, но в это мгновение девушка решила взять его в руку. Удар холодного оружия пришелся ей по безымянному пальцу на левой руке.

В критическом состоянии пострадавшую доставили в медицинское учреждение, однако врачам не удалось сохранить палец. При этом девушка не стала писать заявление в полицию.

Ранее другая россиянка рассказала «360» об отношениях со своим мучителем , отрубившем ей кисть руки.

Отношения Москва 2023
25 декабря 2023, 20:08
Иномарка насмерть сбила женщину на юге Москвы
РИА «Новости»
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В Южном округе Москвы произошла смертельная авария. Женщина погибла под колесами автомобиля BMW, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник на улице Москворечье рядом с домом № 16. Водитель, находясь за рулем автомобиля марки BMW, сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи. Прибывшие на место аварии сотрудники столичной Госавтоинспекции устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

На прошлой неделе в Москве произошло более 120 ДТП. В авариях погибли восемь человек, еще 124 пострадали. Чаще всего автоинспекторы регистрировали наезды на пешеходов и столкновения машин - 57 и 45 ДТП соответственно.

ДТП Москва 2023
25 декабря 2023, 19:56
Умер бывший прокурор Москвы Юрий Семин
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В понедельник не стало бывшего прокурора Москвы Юрия Семина. Он умер в возрасте 73 лет, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, причиной смерти экс-прокурора стал обширный инфаркт.

Семин родился в столице в 1950 году. В 1977-м окончил Всесоюзный юридический заочный институт. Сразу после учебы стал прокурором отдела по надзору за следствием и дознанием в органах МВД прокуратуры Москвы. На этой должности он проработал четыре года.

С 1981 по 1984 годы был замначальника отдела по надзору за следствием и дознанием в ОВД следственного управления прокуратуры Москвы.

Семин руководил московской прокуратурой с 2006 по 2011 годы. После этого занял должность начальника антикоррупционного управления Генпрокуратуры, сменив Александра Аникина.

Хинштейн выразил искренние соболезнования родным и близким покойного.

Генпрокуратура РФ Москва 2023
25 декабря 2023, 18:38
Юрфак МГУ закрыли на карантин из-за вспышки кори
РИА «Новости»
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В одном из корпусов МГУ ввели карантин, а студентов перевели на дистанционное обучение. Это произошло из-за того, что корью заболел один из учащихся. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Помимо студентов юрфака, занятия в корпусе на улице Ленинские горы, 1 строение 13, посещают учащиеся Высшей школы аудита и факультета иностранных языков и регионоведения.

По информации СМИ, удаленку для всех факультетов ввели до 11 января, чтобы предотвратить распространение инфекции. Сейчас в университете началась сессия, поэтому в здание приходит меньше обучающихся, чем обычно.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости корью в 2023 году в 288 раз. Во многих случаях у непривитых инфекционное заболевание вызывало тяжелые последствия и летальный исход. Врач рекомендовала взрослым пройти вакцинацию.

Вузы Болезни Студенты МГУ Москва 2023
25 декабря 2023, 17:36
Восемь человек погибли в ДТП в Москве на прошлой неделе
Freepik
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На прошлой неделе в Москве произошло более 120 ДТП. В авариях погибли восемь человек, еще 124 пострадали, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что в 122 дорожных авариях пострадало также 10 детей в возрасте до 16 лет.

Чаще всего автоинспекторы регистрировали наезды на пешеходов и столкновения машин - 57 и 45 ДТП соответственно. На прошедшей неделе самым аварийным днем стала среда с 25 авариями. Меньше всего ДТП зафиксировали в воскресенье - шесть.

Кроме того, за минувшую неделю правоохранителям удалось пресечь 385 фактов управления автомобилями пьяными водителями.

Ранее смертельное ДТП с участием пешехода произошло возле ТЦ «Метрополис» на Ленинградском шоссе в Москве. Прохожий переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбил автомобиль Lamborgini Urus.

ДТП Москва 2023

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