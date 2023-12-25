Москвич отрубил девушке палец из-за расставания

По информации СМИ, вечером 24 декабря, когда 30-летняя женщина решила сообщить своему 36-летнему бойфренду о расставании. Перед этим пара употребила крепкий алкоголь.

Услышав, что девушка хочет уйти от него, разгневанный мужчина взял топор для рубки мяса и начал бродить по кухне. Его внимание привлек смартфон возлюбленной. Он занес орудие и хотел ударить по гаджету, но в это мгновение девушка решила взять его в руку. Удар холодного оружия пришелся ей по безымянному пальцу на левой руке.

В критическом состоянии пострадавшую доставили в медицинское учреждение, однако врачам не удалось сохранить палец. При этом девушка не стала писать заявление в полицию.

Ранее другая россиянка рассказала «360» об отношениях со своим мучителем , отрубившем ей кисть руки.