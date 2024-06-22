22 июня 2024, 17:44

Москвич нашел ужа в своей иномарке после автосервиса

РИА «Новости»
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Змею обнаружили в оливковом Nissan после посещения автосервиса. О ЧП сообщил источник 360.ru

По его информации, заявка спасателям поступила днем 22 июня. Прибывшие на Коломенскую улицу специалисты извлекли незваного гостя из салона авто.

Оказалось, что это уж, добавил собеседник 360.ru. В результате никто не пострадал. Как змея попала в автомобиль - пока неизвестно.

В конце мая в одной из квартир дома на Енисейской улице в Москве поймали удава. Оказалось, что он принадлежит соседям, а в чужое жилище заполз через канализацию.

Животные Москва
22 июня 2024, 18:07
У школьника из Дагестана остановилось сердце во время ЕГЭ, его спасли
РИА «Новости»
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В одной из школ Дагестана у ученика во время ЕГЭ остановилось сердце. Подростка спас врач-нефролог Магомед-Мухтар Исмаилов, рассказал в Telegram-канале депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«В тот момент, когда у одного из школьников - участников ЕГЭ остановилось сердце, находившийся на пункте проведения экзамена в качестве эксперта Мухтар быстро среагировал и оказал первую медицинскую помощь», - отметил он.

Хамзаев подчеркнул, что благодаря профессиональным навыкам врача жизнь ребенка удалось спасти. Позже мальчика госпитализировали.

ЧП произошло в школе № 8 в Дербенте. Депутат уточнил, что Исмаилов является его помощником и координатором наблюдателей за ходом ЕГЭ в Дагестане.

«За свой героический поступок Магомед-Мухтар награжден благодарностью главой города Дербент», - сказал Хамзаев.

Он также указал на необходимость поощрять подобные решительные действия. Депутат обратился в министерства здравоохранения и просвещения России с просьбой поддержать поступок врача.

ЕГЭ Дагестан Школы Врачи Депутаты Школьники
22 июня 2024, 15:03
СК показал обломки рухнувшего в Амурской области Robinson R66
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Видео с места крушения вертолета Robinson R66 в Амурской области опубликовали в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Жертвами ЧП стали пилот и три пассажира воздушного судна.

По факту происшествия ранее возбудили дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Известно, что Robinson R66 вылетел с площадки лесоперерабатывающего комбината утром 20 июня до точки, расположенной вблизи реки Джелтула в Тындинском районе. Вскоре он перестал выходить на связь.

Обломки вертолета нашли примерно в 117 километрах к северо-западу от аэропорта Зея.

Расследованием причин и обстоятельств крушения также занялись Росавиация и Межгосударственный авиационный комитет , сообщал накануне пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Вертолеты Авиация СК РФ
22 июня 2024, 13:36
Пассажиров аэропорта Астрахани эвакуировали после сообщения о бомбе
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Поступившее сообщение о минировании стало причиной эвакуации пассажиров и сотрудников аэропорта имени Бориса Кустодиева в Астрахани. Об этом со ссылкой на городской линейный отдел МВД сообщил ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что в органы поступило сообщение о минировании. Но проверка никаких взрывчатых веществ на территории воздушной гавани не нашла.

«Информация о минировании не подтвердилась, все нормально», - заявили в отделе.

По данным городского издания «Пункт 7А» , всех пассажиров астраханского аэропорта вывели из здания и попросили отойти на безопасное расстояние. На место прибыли сотрудники полиции и кинологи с собаками. По итогам проверки территории воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.

В конце прошлой недели почти на час прекратил работу аэропорт Туношна в Ярославле. Причиной стала атака беспилотников. Губернатор региона Михаил Евраев заявил, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили три дрона на подлете к городу.

Россия Эвакуации
22 июня 2024, 02:46
Двое подростков утонули в Оренбургской области
Пресс-служба МЧС
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В Россию пришел купальный сезон, а с ним и смертельные ситуации на воде. В реке Илек в под Оренбургом, предположительно, утонули двое подростков. Об этом и других подобных случаях сообщила пресс-служба МЧС.

«Вблизи села Тамар-Уткуль на реке Илек, предположительно, утонули два подростка. На месте работают оперативные службы», - сообщили в МЧС.

И это не первый подобный случай. Из речки Тимерсянка в Ульяновской области спасатели вытащили тело семилетней девочки. Она играла на берегу без присмотра взрослых.

В деревне Асаново в Чувашии в пруду утонул 52-летний мужчина. А в реке Сосне в Орловской области погиб рыбак, его тело ищут спасатели. В Октябрьском районе спасатели вытащили тело 48-летнего мужчины из реки Салмыш.

Ранее 40-летний мужчина утонул на севере Москвы в Большом Садовом пруду, глубина которого всего около полуметра. Москвич во время прогулки почувствовал себя плохо, потерял сознание и скатился в воду. Спасатели подняли его через десять минут. Реанимировать мужчину не удалось.

Спасатели МЧС РФ Россия Мужчины Реки

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