29 февраля 2024, 17:22

Москвич нашел под кроватью дедушки — героя Первой мировой войны старое оружие

Global Look Press
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Ружья La Francof и GBP, пистолеты «Браунинг» и «Маузер» и более 100 патронов нашли в квартире дома на Большой Дорогомиловской улице Москвы во время ремонта. Как сообщил «Московский комсомолец», старое оружие лежало под кроватью.

Ружья La Francof и GBP, пистолеты «Браунинг» и «Маузер» и более 100 патронов нашли в квартире дома на Большой Дорогомиловской улице Москвы во время ремонта. Как сообщил «Московский комсомолец» , старое оружие лежало под кроватью.

Ремонтными работами в помещении занимался внук бывшего владельца недвижимости. Его дедушка скончался еще в 1983 году, и все это время в квартире никто не жил.

История жизни владельца древнего арсенала достойна отдельной книги. Он родился в Латвии в 1889 году и служил в Конногвардейском полку царской армии. За проявленный героизм во время Первой мировой войны его наградили Георгиевскими крестами.

После революции офицер перешел в Красную армию, принимал участие в боях во время Великой Отечественной войны и на пенсию вышел в звании полковника. Найденный в квартире пистолет «Маузер» даже выставляли в музее политической истории России.

Ранее полиция Франции забрала коллекцию из 50 единиц огнестрельного оружия из дома актера Алена Делона.

Звезду европейского кино в силу возраста признали частично недееспособным. Представляющая интересы актера адвокат Хироми Роллен подчеркивала, что Делона в таком состоянии опасно оставлять с оружием наедине.

Оружие Москва
29 февраля 2024, 16:43
Сбой на фиолетовой ветке метро Москвы произошел из-за падения человека на пути
РИА «Новости»
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Интервалы движения на фиолетовой ветке метро Москвы увеличили днем 29 февраля из-за падения человека на пути. О ЧП сообщили в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

В 15:18 в ведомстве уточнили, что на Таганско-Краснопресненской линии движение остановилось на участке от станции «Баррикадная» до «Текстильщиков». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Уже в 15:26 движение восстановили и начали вводить в график. Примерно через полчаса в департаменте сообщили, что поезда ходят по фиолетовой ветки в соответствии с графиком.

Днем ранее, 28 февраля, в дептрансе опровергли сообщения о возгорании на красной ветке, которые появились в ряде СМИ и Telegram-каналов.

«Станции „Фрунзенская“ Сокольнической линии, а также „Парк Культуры“ Сокольнической и Кольцевой линий работают в штатном режиме», - подчеркивали в пресс-службе.

Метро Москва
29 февраля 2024, 16:37
Самолет вернулся в Пулково сразу после вылета
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Вылетевший из Санкт-Петербурга в Сочи самолет авиакомпании «Россия» вернулся в воздушную гавань по техническим причинам. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«Рейс Санкт-Петербург - Сочи по технической причине прибыл в аэропорт вылета. Резервное воздушное судно перевезет пассажиров», - отметили в пресс-службе.

«Фонтанка» уточнила, что причиной неисправности стали проблемы в системе навигации. Пассажиры рассказали, что самолет вернулся в Пулково примерно спустя 40 минут после вылета.

По сведениям с онлайн-табло в Пулково, рейс в 10:34 отправился из Санкт-Петербург. Вылет резервного самолета изначально планировали в 14:15, но позднее задержали.

В Шереметьево вернулся вылетевший в Стамбул Boeing 737-800. На борту произошло возгорание, поэтому спустя несколько минут в воздухе командир принял решение о возвращении в воздушную гавань.

Санкт-Петербург Самолеты Авиакомпании
29 февраля 2024, 14:45
Горевший склад в Раменском попал на видео
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Пожарно-спасательные подразделения потушили открытый огонь на складах в Раменском городском округе. Видео с места возгорания показало МЧС России.

В 13:12 огонь локализовали, в 13:50 ликвидировали открытое горение. К тушению подключили 74 специалиста и 29 единиц техники. Пресс-служба министерства сообщила, что информация о пострадавших не поступала.

На кадры попала работа огнеборцев. Металлокаркасные здания частично обрушились.

Днем 29 февраля на Донинском шоссе загорелся склад с пластиковой продукцией.

Площадь пожара увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров, огонь перекинулся на соседнее здание. Сохранялась опасность перехода еще на одно, на расстоянии 25 метров. Началась доследственная проверка, причину возгорания выяснят специалисты.

Пожары МЧС РФ Раменское
29 февраля 2024, 13:17
Площадь пожара в Раменском увеличилась в полтора раза
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В Раменском загорелся второй склад, огонь перекинулся с хранилища пластиковой продукции на соседнее здание. Площадь пожара превысила четыре тысячи квадратных метров, сообщило МЧС России.

Пожары МЧС РФ Раменское

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