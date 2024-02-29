Ружья La Francof и GBP, пистолеты «Браунинг» и «Маузер» и более 100 патронов нашли в квартире дома на Большой Дорогомиловской улице Москвы во время ремонта. Как сообщил «Московский комсомолец» , старое оружие лежало под кроватью.

Ремонтными работами в помещении занимался внук бывшего владельца недвижимости. Его дедушка скончался еще в 1983 году, и все это время в квартире никто не жил.

История жизни владельца древнего арсенала достойна отдельной книги. Он родился в Латвии в 1889 году и служил в Конногвардейском полку царской армии. За проявленный героизм во время Первой мировой войны его наградили Георгиевскими крестами.

После революции офицер перешел в Красную армию, принимал участие в боях во время Великой Отечественной войны и на пенсию вышел в звании полковника. Найденный в квартире пистолет «Маузер» даже выставляли в музее политической истории России.

Ранее полиция Франции забрала коллекцию из 50 единиц огнестрельного оружия из дома актера Алена Делона.

Звезду европейского кино в силу возраста признали частично недееспособным. Представляющая интересы актера адвокат Хироми Роллен подчеркивала, что Делона в таком состоянии опасно оставлять с оружием наедине.