Москвич нашел огромную иглу внутри купленного стейка

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По данным издания, 30-летний мужчина купил стейк в фирменном магазине, воспользовавшись приложением. Курьер доставил на дом два куска мяса.

Мужчина начал жарить стейки и в одном из них заметил крупную торчащую металлическую иглу, размер которой составлял примерно три сантиметра.

В итоге москвич вернул стейк продавцу и сообщил о случившемся в полицию.

Авторы Telegram-канала предположили, что игла могла оказаться в мясе во время производства. Специалисты используют похожие инструменты, когда накачивают мясо солевыми растворами.

Ранее производители пельменей организовали дополнительные служебные проверки после получения негативных результатов исследования Роскачества. Бренды решили перепроверить данные о патогенных бактериях в их продукции.