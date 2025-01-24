Москвич нашел гранату возле парковки

В Бибирево местные жители пытаются спасти породистого голубя. По их мнению, птица потерялась. Об этом сообщил Telegram-канал для помощи животным «Кот на дереве».

В парке есть небольшой водоем. Голубь сидит в конструкции берегового укрепления, но не могу взять.

«Он никуда не двигается вообще. То есть, как только он, да, пытается что-то сделать, он моментально падает в этот водоем. То есть туда физически подобраться невозможно, потому что очень скользко», - рассказала неравнодушная жительница.

Женщина переживает, что голубь не переживет ночь. Она готова забрать его домой.

Ранее дикий енот застрял в проволоке на западе Москвы. Животное не могло спуститься с дерева рядом с Аминьевским шоссе. На место происшествия выдвинулись спасатели.