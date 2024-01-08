Москвич напал с ножом на охранника магазина из-за пакета с продуктами

В ведомстве уточнили, что 28-летний мужчина, надев медицинскую маску, капюшон и кепку для маскировки, набрал пакет продуктов в магазине на улице Маршала Чуйкова и попытался вынести его за пределы кассового узла. Сотрудник охраны заметил злоумышленника и потребовал оплатить товар или вернуть его.

В ответ на это мужчина напал на секьюрити с кулаками, после стал размахивать ножом. Оставив похищенные продукты на месте, нападавший сбежал. Несмотря на конспирацию, полицейским удалось быстро установить личность подозреваемого и задержать его.

Мужчину на время следствия отправили в СИЗО. Ему грозит наказание по статье о разбое.

Накануне два злоумышленника украли у жителя Москвы полтора миллиона рублей на подземном паркинге рядом с домом. Преступление попало на камеры видеонаблюдения.