13 января 2024, 13:51

Москвич из-за плохого настроения разнес турникет в метро

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В московской подземке на станции «Яхромская» зафиксировали акт вандализма. Там пассажир разбил створку турникета, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры и показали видео с действиями хулигана.

В ведомстве уточнили, что пассажир, выходя из вестибюля на «Яхромской», специально пнул ногой по закрытой правой стеклянной дверце турникета. От удара створка разбилась вдребезги.

Правоохранители благодаря записям с камер видеонаблюдения задержали 28-летнего ранее судимого мужчину. По его словам, он разнес турникет, будучи в плохом настроении.

Его действия попали под статью о вандализме. Жителя столицы планируют привлечь к уголовной ответственности, а также обязать возместить ущерб метрополитену.

Недавно молодой человек, не желая оплачивать проезд, выбил руками створку турникета на станции метро «Царицыно» в Москве. Его удалось быстро найти по камерам видеонаблюдения.

Метро Вандализм Москва
13 января 2024, 13:30
Стала известна примерная сумма ущерба от пожара на складе Wildberries в Петербурге
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Имущественный ущерб от пожара на складских помещениях Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга может превысить 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил RT.

В Союзе страховщиков рассказали, что точной оценки ущерба пока нет, так как пожар еще не потушили. В организации пообещали уточнить цифры по мере появления дополнительной информации.

«Речь идет о страховании самого склада и его содержимого», - добавили в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков.

Пожар произошел на складе Wildberries в Шушарах. Пламя вспыхнуло в одном из блоков и охватило площадь в 50 тысяч квадратных метров. Сотрудников склада эвакуировали, в результате пожара никто не пострадал. Позже площадь возгорания увеличилась до 70 тысяч «квадратов».

Один из работников склада в беседе с «360» рассказал, что в здании пахло пластиком, а из первого блока шел черный едкий дым от горящих товаров. Работники услышали пожарные сирены, но не восприняли угрозу всерьез. Сотрудник отметил, что не слышал хлопки перед пожаром.

Санкт-Петербург Пожары Бизнес
13 января 2024, 13:21
МЧС не допустило переход огня со склада Wildberries на подстанцию в Петербурге
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Огнеборцы МЧС России не допустили распространения огня при пожаре в складском здании Wildberries в Санкт-Петербурге. Возгорание могло затронуть парковку и электроподстанцию, сообщила пресс-служба министерства.

Информация о пожаре поступила в 07:42, рассказал глава городского управления организации пожаротушения ГУ МЧС Игорь Улубиков. Речь идет о складе готовой продукции размером 320 на 350 метров в Пушкинском районе. Горение происходило в складской и разгрузочно-погрузочной зонах, огонь мог распространиться по всему зданию. В связи с этим пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Улубиков добавил, что тушение также осложнялось угрозой распространения пожара на парковку грузовых машин и электроподстанцию, расположенную недалеко от склада. Огонь затронул площадь в 70 тысяч квадратных метров.

«На данный момент пожар локализован, погибших и пострадавших нет » , - сообщил представитель МЧС.

Складские помещения, в которых было возгорание, принадлежат Wildberries. Там работали около двух тысяч человек.

Санкт-Петербург Пожары МЧС РФ Маркетплейсы
13 января 2024, 12:18
Почти 30 домов в Липецке лишились отопления из-за аварии
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В Липецке 27 многоквартирных домов остались без отопления по причине аварии на сетях теплоснабжения. Об этом в своем Telegram-канале написала мэр города Евгения Уваркина.

По ее словам, утром на сетях теплоснабжения ПАО «Квадра» случился порыв. На это быстро отреагировали две бригады специалистов, которые на данный момент отключают поврежденный участок для проведения восстановительных работ. Из-за этого, по предварительной оценке, отопления временно не будет в 27 домах.

Уваркина отметила, что места утечки обработают противогололедными материалами. Она распорядилась, чтобы подчиненные каждый час информировали ее о происходящем.

«Ориентировочный срок отключения до 14:00. Ситуацию держу на контроле. Понимаю, какая погода на улице», - написала мэр.

Ранее стало известно, что в Сергиевом Посаде ликвидировали аварию внутридомовой системы отопления. Причиной неполадок стало засорение посторонним предметом.

Отопление Россия Коммунальные аварии
13 января 2024, 12:10
Пожар в Москве на Кутузовском проспекте локализовали
Телеканал «360»
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Пожар в строящемся здании на Кутузовском проспекте в Москве локализовали на площади около 400 квадратных метров. Об этом сообщил источник «360».

В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия. На момент съемки от строящейся высотки валил серый дым.

По предварительным данным , возгорание произошло 13 января на складе лакокрасочных изделий на третьем этаже по адресу, Кутузовский проспект, 32, корпус 2. Предполагается, что в будущем в этом же здании расположится офис Сбербанка. Огонь начал распространяться ниже. Строители эвакуировались из здания самостоятельно. Данных о пострадавших не поступало, уточнила пресс-служба столичного управления МЧС.

Еще один крупный пожар удалось локализовать в Шушарах под Петербургом. Там загорелись складские помещения Wildberries. На месте работали около двух тысяч спасателей. Площадь возгорания достигла 70 тысяч квадратных метров. Никто не пострадал.

Пожары Видео Москва

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