Москвич больше пяти лет насиловал дочь и снимал это на видео

В ведомстве уточнили, что с июня 2018 года по январь 2024-го москвич в квартире жилого дома на улице Бирюлевской, а также в частном доме в Подмосковье систематически насиловал свою малолетнюю дочь. Более того, он снимал весь процесс на видео.

Потерпевшая смогла рассказать о происходящем только спустя несколько лет своей знакомой. Та сразу же сообщила об этом в правоохранительные органы.

Мужчину задержали и обвинили по статьям об изнасиловании не достигшей четырнадцатилетнего возраста, иных насильственных действиях сексуального характера и изготовлении порнографических материалов.

В ближайшее время следователи планируют выйти в суд с требованием об аресте подозреваемого.

Ранее полиция задержала в Москве мужчину, подозреваемого в педофилии. Предположительно, он затащил в свою квартиру 12-летнюю девочку и надругался над ней.