Московскому школьнику разорвало щеку петардой

Несчастный случай произошел с учеником одной из школ на западе столицы в минувшее воскресенье. Группа подростков развлекалась, бросая петарды, и в конце концов одна из них взорвалась слишком близко к одному из мальчиков. Он получил открытую рану правой щеки, его срочно доставили в медицинское учреждение.

Пострадавший встретит Новый год в хирургическом отделении одной из больниц Москвы. Полиция начала расследовать обстоятельства случившегося.

На днях в Химках из-за бенгальских огней вспыхнула новогодняя елка. Дерево сгорело в сквере имени Марии Рубцовой из-за попавшей на него искры. Информации о пострадавших нет.