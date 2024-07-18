Московского священника осудили за обмен порнографическими фото

Отца Димитрия задержали в прошлом году во время командировки в зону СВО, когда караульный нашел в его телефоне несколько частных переписок, в которых священник и его собеседницы отправляли друг другу интимные фотографии. При этом одной из участниц переписки не было 18 лет.

Протоиерея задержали и поместили в комендатуру, после чего перевели в Москву. Сторона обвинения запросила для него восемь лет, однако Зюзинский районный суд приговорил к трем.

«Возник прецедент, когда отправка и получение в мессенджере по обоюдному согласию абонентов изображений квалифицировано как тяжкое преступление, за которое назначен реальный тюремный срок», - прокомментировал приговор адвокат.

Сторона защиты будет обжаловать приговор.

Ранее жители Архангельска возмутились публичным показом фильма «Природа любви», в котором были откровенные сцены.