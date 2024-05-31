Московского школьника наградили за помощь в поимке преступника
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию награждения юных россиян, которые помогли полиции пресечь правонарушения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Колокольцев выразил благодарность молодым людям за активную жизненную позицию и проявленную смелость.
«Мы можем по праву гордиться, что в нашей стране растут такие неравнодушные и смелые ребята», - указал он.
Министр также наградил московского школьника Олега Зубаренко, который помог МВД поймать дебошира, пытавшегося скрыться от полиции. Подросток догнал мужчину, задержал его и передал правоохранителям.
Глава МВД назвал службу в полиции интересной и нужной профессией, которая требует от сотрудников многих качеств, в том числе аналитических способностей, собранности, выдержки и умения сопереживать.
Ранее Колокольцев указал на рост активности мошенников. По его словам, рост преступлений произошел из-за телефонных аферистов, звонящих россиянам с территории Украины.