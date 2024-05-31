31 мая 2024, 11:46

Московского школьника наградили за помощь в поимке преступника

Пресс-служба МВД
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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию награждения юных россиян, которые помогли полиции пресечь правонарушения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Колокольцев выразил благодарность молодым людям за активную жизненную позицию и проявленную смелость.

«Мы можем по праву гордиться, что в нашей стране растут такие неравнодушные и смелые ребята», - указал он.

Министр также наградил московского школьника Олега Зубаренко, который помог МВД поймать дебошира, пытавшегося скрыться от полиции. Подросток догнал мужчину, задержал его и передал правоохранителям.

Глава МВД назвал службу в полиции интересной и нужной профессией, которая требует от сотрудников многих качеств, в том числе аналитических способностей, собранности, выдержки и умения сопереживать.

Ранее Колокольцев указал на рост активности мошенников. По его словам, рост преступлений произошел из-за телефонных аферистов, звонящих россиянам с территории Украины.

МВД РФ Россия Школьники Полиция
31 мая 2024, 10:40
Легковушка насмерть сбила 7-летнюю девочку в Башкирии
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В Мелеузе семилетняя школьница погибла под колесами автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Башкортостан.

По данным ведомства, 30 мая вечером на улице Технической 27-летний водитель, находясь за рулем машины Lada Priora, сбил девочку.

Пострадавшую с тяжелыми травмами увезли в больницу. Однако, несмотря на усилия медиков, ребенок умер.

На месте аварии побывал исполняющий обязанности Мелеузовского межрайонного прокурора Ирек Афлятунов. Ведомство проконтролирует расследование всех обстоятельств ДТП.

Ранее в Кирове мотоциклист сбил девятилетнюю девочку. Школьница получила серьезные травмы головы, ее увезли в медучреждение. Полиция начала доследственную проверку. Все причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Дети Башкирия ДТП
31 мая 2024, 10:38
Подросток пропал более четырех суток назад в Челябинске
Freepik
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В Челябинске несколько суток не могут найти пропавшего 15-летнего мальчика. Об этом сообщили в сообществе «„Легион — СПАС“ поиск пропавших детей — Челябинск» во «ВКонтакте».

В Челябинске несколько суток не могут найти пропавшего 15-летнего мальчика. Об этом сообщили в сообществе «„Легион - СПАС“ поиск пропавших детей - Челябинск» во «ВКонтакте».

Волонтеры уточнили, что о 15-летнем подростке нет известий уже четыре дня. Он ушел из дома на Байкальской улице 27 мая и без вести пропал.

Активисты попросили горожан обратить внимание на приметы мальчика, возможно, кто-то сможет помочь его найти. На ребенке была черная одежда и белые кроссовки с зелеными вставками.

Накануне утром на севере Москвы пропали два мальчика 8 и 10 лет. Детей весь день искали и родители, и неравнодушные жители, и волонтеры. Вечером школьники нашлись и объяснили, что просто решили «пойти в поход».

Дети Волонтеры Челябинск
31 мая 2024, 08:44
Мужчина в алкогольном психозе на глазах у детей открыл стрельбу с балкона в Якутске
РИА «Новости»
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В Якутске пьяный местный житель начал стрелять с балкона из нарезного ружья. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, нетрезвый мужчина, находясь в квартире дома на улице Лермонтова, вышел на балкон с нарезным ружьем и начал палить по припаркованным машинам. Он выстрелил как минимум 10 раз на глазах у детей, которые находились в комнате. Его супруга в это время находилась на работе, указали авторы сообщения.

Прибывшие на место правоохранители оцепили ближайшие дворы, дом и задержали мужчину. Как выяснилось, 40-летний стрелок больше 10 дней прибывает в запое. Медики, осмотрев задержанного, диагностировали ему алкогольный психоз.

На месте происшествия работают следователи. Они установят обстоятельства случившегося. Предположительно, в результате стрельбы никто не пострадал.

На днях житель Видного со своего балкона стрелял из охотничьего ружья в воздух. На вызов очевидцев сразу приехали сотрудники Росгвардии. Они задержали дебошира.

Якутия Стрельба Алкоголь Оружие
31 мая 2024, 08:26
Прием и отправку самолетов в аэропортах Казани и Нижнекамска приостановили
РИА «Новости»
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Утром 31 мая работу двух аэропортов в Казани и Нижнекамске временно ограничили. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

По предварительным данным, над территорией республики засекли украинский беспилотник. Официальных сведений пока не поступало.

Ограничения, введенные в аэропортах, связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов - это главный приоритет. Аэропорт Казани перестал принимать и отправлять самолеты в 05:57, Нижнекамска - в 06:24.

Утром в Казани зазвучали сирены воздушной тревоги, написал Telegram-канал Shot. По его данным, над республикой засекли украинский беспилотник. Официальных сведений не поступало.

Ночью беспилотный летательный аппарат ВСУ уничтожили на подлете к Воронежу.

В Краснодарском крае перехватили и ликвидировали 29 дронов и пять противокорабельных ракет «Нептун». По одному беспилотнику за ночь сбили в Тамбовской и Белгородской областях.

Беспилотники Казань Самолеты

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