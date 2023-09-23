Московского хореографа заподозрили в педофилии

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В ведомстве уточнили, что следователи возбудили уголовное дело против 23-летнего мужчины о насильственных действиях сексуального характера в отношении нескольких детей.

По версии следствия, с февраля по сентябрь этого года хореограф детского музыкально-театрального центра, расположенного в Мещанском районе, постоянно домогался до учеников.

Задержанного в ближайшее время доставят к следователю на допрос. В пресс-службе СК добавили, что подозреваемого проверят на аналогичные преступления.

Ранее бухгалтер из района Выхино-Жулебино заставляла свою дочь заниматься с ней сексом. Процесс женщина снимала на телефон, а видео планировала продавать педофилам в интернете.