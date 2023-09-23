Московского хореографа заподозрили в педофилии
В Москве задержали преподавателя хореографии после обращения в полицию родителей учеников. Предположительно, он домогался до малолетних детей, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.
В ведомстве уточнили, что следователи возбудили уголовное дело против 23-летнего мужчины о насильственных действиях сексуального характера в отношении нескольких детей.
По версии следствия, с февраля по сентябрь этого года хореограф детского музыкально-театрального центра, расположенного в Мещанском районе, постоянно домогался до учеников.
Задержанного в ближайшее время доставят к следователю на допрос. В пресс-службе СК добавили, что подозреваемого проверят на аналогичные преступления.
Ранее бухгалтер из района Выхино-Жулебино заставляла свою дочь заниматься с ней сексом. Процесс женщина снимала на телефон, а видео планировала продавать педофилам в интернете.