Московского бизнесмена заподозрили в домогательствах к дочери

По данным издания, школьница во время профилактической беседы с сотрудницей ПДН рассказала, что отец долгое время приставал к ней, склоняя к сексу.

Журналисты уточнили, что родители девочки развелись, когда той было два года. Ребенок остался жить с бабушкой в Подмосковье. Мать не навещала дочь, а отец иногда приезжал к девочке и забирал ее к себе домой или в поездки.

По словам 15-летней школьницы, впервые отец пристал к ней с грязными намерениями в гостях у родственников на юге, когда девочке было девять лет, отметил Shot.

Домогательства продолжались шесть лет. Мужчина склонял дочь к сексу в поездках в Москву, на отдыхе в Подмосковье, в квартире у бабушки и у себя дома, сообщили авторы статьи.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Выяснилось, что мужчина занимает должность гендиректора в московской фирме, которая торгует стройматериалами. Следователи возбудили уголовное дело о развратных действиях. Мужчине грозит до восьми лет колонии.

Ранее следователи возбудили уголовное дело против 50-летнего москвича. Его заподозрили в изнасиловании дочери.