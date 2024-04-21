21 апреля 2024, 01:43

Московский водитель шесть раз протаранил машину семьи из Краснодара

РИА «Новости»
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В Москве мужчина на Volkswagen Golf преследовал автомобиль Toyota на Новорижском шоссе. Водитель шесть раз протаранил иномарку, в которой ехала семья из Краснодара. Об этом Telegram-каналу Kub Mash рассказала водитель пострадавшей Toyota Елена.

В Toyota ехали супруги и трое детей. За их машиной увязался коричневый Volkswagen Golf, водитель угрожал им расправой. Москвич шесть раз протаранил машину Елены, пытался выкинуть ее на встречную полосу. При пятом ударе Toyota отбросило на автомобиль Hyundai, который двигался впереди.

После шестого раза Елена смогла оторваться от преследователя. Доехав до поста ГИБДД, женщина написала заявление о покушении на жизнь ее и детей. Однако патрульные завели на нее административное дело за оставление места аварии.

В Башкирии накануне пять человек погибли в аварии с Lada Samara и поливальной машиной. Два человека получили травмы.

Дети Краснодар Семья Машины Водители Москва
21 апреля 2024, 01:15
Видеоблогер «Миша из Канады» погиб в ДТП в Севастополе
РИА «Новости»
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Байкер-видеоблогер Михаил Касперов погиб в ДТП в Севастополе. Об этом сообщил РИА «Новости» крымский политический обозреватель Сергей Веселовский.

«К сожалению, минувшей ночью произошла трагедия. Погиб Михаил Касперов», - сказал Веселовский.

По данным МВД Севастоплоля, 20 апреля мотоцикл Harley Davidson выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2114. Погиб водитель мотоцикла, трое находившихся в машине людей получили травмы разной степени тяжести.

По словам Веселовского, Касперов, который вел YouTube-канал «Миша из Канады», в конце 2023 года переехал в Крым.

«Он русский видеоблогер и патриот России, который в Канаде несколько лет вел информационную войну против Запада. Когда его там совсем прижали, он собрал вещи и <…> окружным путем через несколько европейских стран добирался до Севастополя», - подчеркнул Веселовский.

Ранее мотоцикл Honda перевернулся в Москве, наехав на бордюр. Водитель погиб. Авария случилась у дома № 55 на улице Южнобутовской.

Мотоциклы ДТП Севастополь
20 апреля 2024, 23:13
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье выросло
РИА «Новости»
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Количество пострадавших в результате ДТП с участием маршрутки в Щелкове увеличилось до 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«В результате происшествия пострадали 15 человек - пассажиры рейсового автобуса и водитель, им оказывается медицинская помощь», - отметили в ведомстве.

Ход и результаты проверки по факту происшествия находятся под контролем прокуратуры.

Ранее стало известно, что в результате ДТП на 37-м километре автодороги М-7 «Волга» в Щелковском районе Московской области несколько человек получили телесные повреждения. Согласно предварительным данным, маршрутка столкнулась с грузовиком из-за несоблюдения дистанции.

Ранее, 19 апреля, сообщалось о гибели мотоциклиста в аварии с грузовиком в Ставропольском крае на автодороге Ставрополь - Аэропорт.

Грузовики ДТП Автобусы Щелково
20 апреля 2024, 20:44
В аэропорту «Калуга» ввели план «Ковер» из-за беспилотников в небе
РИА «Новости»
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План «Ковер» ввели в международном аэропорту Калуга из-за появления в небе над Калужской областью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила администрация воздушной гавани в Telegram-канале.

Из-за введенного режима рейс из Санкт-Петербурга направили на посадку во Внуково. Из-за задержки изменилось расписание вылета из аэропорта «Калуга» в Минеральные воды. После снятия плана «Ковер» самолет вернется в аэропорт и продолжит выполнять полеты по расписанию, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Беспилотники
20 апреля 2024, 20:43
Убийца балашихинского бизнесмена скрылся от правосудия в Турции
Pixabay
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Подозреваемый в убийстве балашихинского бизнесмена Назима Ахметова скрылся от правосудия в Турции. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил Telegram-канал «112».

Хозяина круглосуточного магазина расстреляли рано утром, когда он подъехал на автомобиле к дому. Преступник выпустил по жертве около пяти пуль, одна из них попала в сердце.

Полиция объявила подозреваемого в розыск, против него возбудили два уголовных дела. Также в розыск объявили автомобиль, на котором стрелявший скрылся с места преступления. По предварительным данным, подозреваемый вылетел из Шереметьево в Турцию. С ним улетел водитель, сообщил источник Telegram-канала.

Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту убийства Ахметова. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления.

Турция Уголовное дело Преступления Полиция

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