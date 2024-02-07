07 февраля 2024, 17:19

Московский таксист избил пассажира дубинкой и ограбил его

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

На юго-западе Москвы водитель такси напал с дубинкой на пассажира и ограбил его. О происшествии рассказала пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

«Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует привлечение к уголовной ответственности водителя автомобиля такси, обвиняемого в разбойном нападении на пассажира», - заявили в ведомстве.

По информации прокуратуры, 44-летний ранее судимый водитель автомобиля марки Mercedes повздорил с клиентом. На проспекте 60-летия Октября они вышли из машины. Таксист достал из багажника резиновую дубинку и ударил пассажира по голове, после чего забрал к него сумку и телефон и уехал.

После этого водитель достал из сумки четыре тысячи рублей, а также зашел с украденного телефона в приложение и оплатил поездку с максимальным размером чаевых. Сумку и дубинку он выбросил.

Пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Против таксиста возбудили уголовное дело о разбое. Ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее в Москве задержали таксиста , который напал на машину с инвалидом. Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Такси Москва
07 февраля 2024, 17:06
Москвичка загорелась на кухне во время готовки обеда
Читайте нас в: Google Новости
В Москве во время приготовления обеда на пенсионерке вспыхнул халат. Женщина серьезно пострадала, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, 80-летняя пенсионерка в квартире жилого дома на Симферопольском проезде готовила еду на кухне. В один момент она случайно задела халатом конфорку. Пламя мгновенно охватило одежду женщины. Она попыталась потушить огонь, но безрезультатно.

Соседи, почувствовав запах гари, сообщили о ЧП в экстренные службы. Спасатели прибыли по адресу и вскрыли дверь. Помимо хозяйки, в квартире уже горела мебель на кухне и в коридоре.

Пожарные потушили пламя. Пенсионерку увезли в реанимацию с 90% ожогов тела.

Ранее на улице Правды на севере Москвы в квартире жилого дома заживо сгорела 69-летняя местная жительница. Причиной возгорания стало китайское электроодеяло.

Пожары Пенсионеры Москва
07 февраля 2024, 17:05
Четыре человека пострадали из-за ДТП на трассе М-8 «Холмогоры» в Подмосковье
Читайте нас в: Google Новости
Массовое ДТП произошло на трассе М-8 «Холмогоры» в городском округе Пушкинский, из-за снегопада столкнулись 22 автомобиля. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации представителя экстренных служб, в результате аварии пострадали четыре человека. Дорожные службы перекрыли движение по трассе.

«Авария с участием 22 автомобилей произошла на 45-м километре в сторону Москвы на трассе М-8 „Холмогоры“ в городском округе Пушкинский», - отметил собеседник издания.

Ранее в Подмосковье возникло еще одно крупное ДТП - на трассе М-4 «Дон» столкнулись 29 автомобилей. Движение в сторону столицы на 86-м километре трассы остановили. По данным RT , из-за аварии погиб один человек, трое пострадали.

Проблемы с движением зафиксировали также на Новорижском шоссе. Из-за снегопада на дороге возникли пробки, на трассу выехала снегоуборочная техника.

ДТП Пушкино Снегопад Москва
07 февраля 2024, 16:46
Почти 30 автомобилей столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Ступине
Читайте нас в: Google Новости
Почти 30 машин попали в ДТП на 86-м километре автодороги М-4 «Дон» в Ступинском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Массовое ДТП зафиксировали примерно в 14:50. Из-за аварии повреждения получили 25 легковых автомобилей и четыре грузовика, есть пострадавшие.

«Пострадавшим в результате ДТП оказывается необходимая медицинская помощь», - указали в пресс-службе.

Дорожные службы перекрыли движение, на место аварии направили автобус, в котором водители и пассажиры смогут согреться. По информации РИА «Новости» , из-за массового ДТП погиб один человек, еще трое пострадали.

Ранее массовое ДТП произошло на Московском малом кольце. В аварию попали шесть автомобилей. Кадры с ДТП опубликовал столичный департамент транспорта.

ДТП Машины Водители Ступино
07 февраля 2024, 16:26
Житель Казани сбросил малолетнего приемного сына с пятого этажа
Читайте нас в: Google Новости
Житель Казани выбросил с балкона пятого этажа полуторогодовалого приемного сына, «спасая» его от несуществующего пожара. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Согласно публикации, 35-летний мужчина страдал наркотической зависимостью. С возлюбленной 20-летней девушкой он снимал квартиру. Пара взяла под опеку двух детей. Помимо приемных, у них есть свой ребенок, которому исполнилось всего две недели.

По данным издания, после употребления наркотиков у мужчины начались галлюцинации. Ему показалось, что в квартире начался пожар. Мужчина взял полуторогодовалого приемного сына на руки и выкинул его с балкона пятого этажа. Остальных детей он выбросить не успел.

Ребенок чудом выжил. Проходивший мимо дома мужчина успел поймать мальчика. Он почти не пострадал. Его приемного отца уже задержали. Вместе с подругой его отправили в отдел полиции. Детей забрали в больницу, где медики оказали им первую помощь. Пока об их дальнейшей судьбе ничего неизвестно.

Дети Больницы Казань Мужчины Полиция

Новости по теме