05 декабря 2023, 10:47

Московский пенсионер умер из-за жидкости для снятия лака

РИА «Новости»
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Пенсионер из Москвы умер после того, как выпил жидкость для снятия лака. Он перепутал флакон с лекарством. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По иныормации авторов статьи, 65-летний москвич, проживавший в районе Выхино-Жулебино, регулярно принимал медицинские препараты. Ранее мужчина перенес два инсульта, а также у него была хроническая аритмия.

Его супруга рассказала, что он перепутал тюбик от медикаментов с жидкостью для снятия лака, поэтому случайно выпил последнюю.

Пенсионеру моментально стало плохо, его экстренно госпитализировали в реанимацию. Медперсонал пытался спасти ему жизнь на протяжение недели, однако сделать это не удалось. Мужчина скончался от токсического действия разъедающих веществ. Сейчас полиция проводит проверку.

Ранее пенсионерка из Подмосковья умерла после того, как дочь пристегнула ее ремнем к батарее.

Москва 2023
05 декабря 2023, 11:21
Пожилая женщина выжила после падения на рельсы в московском метро
Сайт мэра и правительства Москвы
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В московском метрополитене пожилая женщина упала на рельсы на станции «Текстильщики». Пострадавшую удалось поднять на платформу, передал источник РИА «Новости».

По информации собеседника агентства, причины происшествия неизвестны. Состояние пожилой женщины уточняется, но на платформу ее доставили в удовлетворительном состоянии. Из-за произошедшего прибывающий на станцию состав применил экстренное торможение.

«Во время остановки несколько следующих поездов на короткое время снизили скорость для соблюдения интервала», - добавили в пресс-службе столичной подземки.

На днях на станции «Театральная» с платформы упала 15-летняя девочка. Машинист вытащил ее из-под состава.

Она была в тяжелом состоянии, ее госпитализировали в детскую нейрохирургию с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомами.

Метро Москва 2023
05 декабря 2023, 10:39
Школьница в Петербурге попала в реанимацию с проткнутым спицей легким
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге вечером 4 декабря ученица третьего класса упала на пакет, в котором находились вязальные спицы. С проткнутым легким ее госпитализировали, сообщил RT.

Несчастный случай произошел возле торгового центра на Планерной улице, куда девятилетняя девочка пошла за покупками вместе с матерью. В какой-то момент она споткнулась и упала прямо на пакет со спицами.

С травмой легкого пострадавшую увезли в больницу Святой Марии Магдалины. Ее состояние медики оценили как тяжелое. Правоохранительные органы выяснят обстоятельства, при которых пострадал ребенок.

Еще одна петербургская школьница сломала лодыжку , попав под колеса автомобиля, когда перебегала дорогу на красный свет.

Санкт-Петербург
05 декабря 2023, 09:03
Самодельную взрывчатку нашли в мальтиварке на территории новосибирского военкомата
РИА «Новости»
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На территории новосибирского военкомата нашли самодельное взрывное устройство в мультиварке. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

Взрывчатку нашли поздней ночью 5 декабря во время осмотра военного комиссариата, который расположен на первом этаже жилой многоэтажки на улице Дмитрия Шамшурина, указал источник канала. Устройство, по его словам, находилось в мультиварке, стоящей на окне.

На место сразу вызвали экстренные службы. Они аккуратно вскрыли самодельную взрывчатку, внутри который находился таймер с проводами и нитью накаливания и сыпучее серое вещество. Все элементы запитаны обычной батарейкой «Крона».

Саперы уничтожили устройство с помощью робота-манипулятора в скрытом от прохожих месте. Информации о пострадавших не поступало. Элементы взрывчатки отправили на экспертизу.

Правоохранители проводят проверку и ищут преступников, подложивших устройство на окно военкомата. Официально эти данные пока не подтверждали.

Накануне силовики задержали подозреваемого в организации взрыва у здания военного комиссариата в Санкт-Петербурге. Им оказался уроженец Литвы с российским гражданством.

Военные
05 декабря 2023, 07:55
Спасатели выехали на хлопок в квартире на западе Москвы
РИА «Новости»
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В Ново-Переделкине на западе Москвы произошел пожар. В квартире 14-этажного дома горели вещи. Из ванной спасли одного жильца, сообщил источник «360».

Вызов в экстренные службы поступил в 07:08. Очевидец услышал в квартире дома на Новоорловской улице хлопок, потом увидел, как из нее пошел дым. Спасатели выехали к месту ЧП и провели разведку.

Загорелись личные вещи и мебель в сильно захламленной квартире на пятом этаже 14-этажного дома. К 07:25 огонь потушили, еще через 15 минут потушили. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Из ванной спасли хозяина квартиры, его осмотрят медики.

На восьмом этаже жилого дома на Садово-Самотечной улице в центре Москвы горели электрощиток и вещи. Жильцы дома пожаловались на едкий дым. Огонь потушили на площади четырех квадратных метров, эвакуировали одного человека.

Пожары Москва 2023

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