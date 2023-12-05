Московский пенсионер умер из-за жидкости для снятия лака

По иныормации авторов статьи, 65-летний москвич, проживавший в районе Выхино-Жулебино, регулярно принимал медицинские препараты. Ранее мужчина перенес два инсульта, а также у него была хроническая аритмия.

Его супруга рассказала, что он перепутал тюбик от медикаментов с жидкостью для снятия лака, поэтому случайно выпил последнюю.

Пенсионеру моментально стало плохо, его экстренно госпитализировали в реанимацию. Медперсонал пытался спасти ему жизнь на протяжение недели, однако сделать это не удалось. Мужчина скончался от токсического действия разъедающих веществ. Сейчас полиция проводит проверку.

Ранее пенсионерка из Подмосковья умерла после того, как дочь пристегнула ее ремнем к батарее.