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По данным СМИ, пенсионерке позвонили на домашний телефон и сообщили, что дочь попала в аварию и ей необходимы деньги. Средства понадобились для того, чтобы якобы пострадавшая женщина не обращалась в полицию.

Пенсионерка забрала из банка все свои сбережения общей суммой в один миллион рублей. Затем должна была состояться передача денег курьеру.

Мужчина заметил, как пенсионерка нервничает, и вспомнил, что слышал о схемах телефонных мошенников. Он забрал деньги, но в дороге пробил номер заказчика. Оказалось, что телефон зарегистрирован в Казахстане. Курьер сразу отправился в отдел полиции.

Позже пенсионерку успокоили и вернули ей деньги.

Ранее москвичка поверила мошенникам и лишилась 25 миллионов рублей.

Сотрудники полиции задержали 58-летнюю женщину по подозрению в мошенничестве. Предположительно, она была курьером у аферистов.

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