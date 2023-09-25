Московский курьер спас пенсионерку от телефонных мошенников — СМИ
В Москве 88-летняя пенсионерка чуть не стала жертвой телефонных мошенников. От потери миллиона рублей женщину спас курьер. Об этом сообщил Telgram-канал Baza.
По данным СМИ, пенсионерке позвонили на домашний телефон и сообщили, что дочь попала в аварию и ей необходимы деньги. Средства понадобились для того, чтобы якобы пострадавшая женщина не обращалась в полицию.
Пенсионерка забрала из банка все свои сбережения общей суммой в один миллион рублей. Затем должна была состояться передача денег курьеру.
Мужчина заметил, как пенсионерка нервничает, и вспомнил, что слышал о схемах телефонных мошенников. Он забрал деньги, но в дороге пробил номер заказчика. Оказалось, что телефон зарегистрирован в Казахстане. Курьер сразу отправился в отдел полиции.
Позже пенсионерку успокоили и вернули ей деньги.
Ранее москвичка поверила мошенникам и лишилась 25 миллионов рублей.
Сотрудники полиции задержали 58-летнюю женщину по подозрению в мошенничестве. Предположительно, она была курьером у аферистов.
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