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По данным издания, 39-летний москвич, ведущий строительный бизнес, встретился с иностранными компаньонами, чтобы решить конфликтную ситуацию. Предположительно, именно после этого под днище его машины установили трекер, отслеживающий все передвижения бизнесмена.

Все вскрылось, когда предприниматель приехал на автомобиле Mazda в сервис, расположенный на улице Славянский бульвар, чтобы сделать подвеску. Механик поднял машину и заметил на ней подозрительный предмет. Как выяснилось, это было GPS-устройство. Мужчина обратился в полицию.

Бизнесмен пояснил журналистам, что недавно привозил машину в ту же мастерскую и тогда никаких жучков на ней не было. Москвич предположил, что GPS-трекер установил один из его турецких коллег. Эту версию проверяют правоохранители.

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