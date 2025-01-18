18 января 2025, 17:17

Московские врачи спасли от осложнений покусанную в Китае обезьяной туристку

Global Look Press
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Пострадавшая от укуса обезьяны во время поездки в Китай москвичка сразу после прилета в Россию обратилась к врачам из-за покраснения и опухоли руки. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

В ведомстве пояснили, что животное напало на женщину в провинции Хайнань, куда москвичка приехала на экскурсию. Местные врачи оказали пострадавшей первую помощь и поставили первую дозу прививки.

Но состояние пациентки ухудшилось, и она срочно улетела домой, где обратилась в ГКБ имени Кончаловского. Врачи быстро приняли пациентку. Они обработали рану и перевязали. После этого пациентке поставили вторую дозу вакцины и прописали антибиотики.

Во время третьего укола врачи еще раз осмотрели пострадавшую и объявили, что отек спал, а раны начали затягиваться. Пациентке предстоит пережить еще три укола и продолжать курс антибиотиков.

Места укусов и царапин она обрабатывает самостоятельно. Также врачи запретили пациентке полгода употреблять алкоголь и на три месяца ограничили ее от активных видов спорта.

В мае прошлого года жители поселка Мылки Хабаровского края пожаловались на появление на улицах зеленой мартышки. Животное бегало по чужим участкам, портило грядки и воровало еду. Обезьяну пытались поймать три человека, которых она покусала.

Врачи Россия Животные Китай Москва
18 января 2025, 17:29
Женщина погибла при падении машины в Обводный канал Санкт-Петербурга
Пресс-служба МЧС
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Тело женщины нашли в салоне упавшего в Обводный канал легкового автомобиля в Санкт-Петербурге. Спутницу погибшей успели вытащить из воды спасатели. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве добавили, что поврежденную машину вытащили из канала при помощи автокрана.

По предварительным данным , Mercedes улетел в Обводный канал от удара проезжавшего мимо автомобиля Škoda.

В пресс-службе городского главка МВД уточнили, что столкновение произошло около 13:29. От удара иномарка сбила решетку ограждения на набережной и упала в воду.

Очевидцы происшествия в комментарии 360.ru заявили, что на помощь находившимся в салоне машины людям бросились прохожие, которые вытащили одну из девушек.

Телеканал «Звезда» уточнил, что обернувшаяся падением машины в воду авария произошла на перекрестке Обводного канала и улицы Рыбинской.

Санкт-Петербург ДТП МЧС РФ
18 января 2025, 17:21
Влетевшую в столб машину разорвало на части в Лефортове
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Автомобиль врезался в столб и загорелся на Юго-Восточной хорде в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в спасательную службу 18 января в 16:47. На Московском скоростном диаметре в районе Лефортово машина врезалась в столб на высокой скорости.

От столкновения транспортное средство разорвало на части. Автомобиль загорелся, а через несколько минут взорвался. По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал. На месте работают спасатели.

Две полосы движения в сторону шоссе Энтузиастов перекрыли.

Ранее пять человек пострадали при падении машины в реку на юге столицы. В Москву-реку на Нагатинской набережной рухнул внедорожник Chevrolet Tahoe. Водителя и пассажиров достали из воды спасатели на катере. Автомобиль удалось поднять при помощи крана.

ДТП Москва
18 января 2025, 15:45
Полиция Петербурга начала проверку аварии с упавшей в Обводный канал машиной
Пресс-служба МВД
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Упавший в Обводный канал Санкт-Петербурга Mercedes отлетел к водоему от удара автомобиля Škoda. Сотрудники полиции Московского района приступили к выяснению всех обстоятельств аварии. Об этом сообщила пресс-служба петербургского главка МВД.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в 13:29 около дома № 72 на набережной Обводного канала.

Водитель Škoda не справился с управлением и врезался в Mercedes. От удара пострадавшая иномарка перелетела через поребрик, сбила решетку ограждения набережной и упала в воду.

Данные о погибших и пострадавших пока не поступили. Полиция начала проверку всех обстоятельств происшествия.

ИА НСН со ссылкой на очевидцев сообщило, что спасатели вытащили в Обводный канал иномарки девушку. Она заявила, что после столкновения перепутала педали и направила машину в воду.

Момент падения легковушки в Обводный канал Санкт-Петербурга попал на видео. Очевидцы происшествия в комментарии 360.ru заявили, что на помощь находившимся в салоне машины людям бросились прохожие, потому что спасателей долго не было.

Упавший в Обводный канал Санкт-Петербурга Mercedes отлетел к водоему от удара автомобиля Škoda. Сотрудники полиции Московского района приступили к выяснению всех обстоятельств аварии. Об этом сообщила пресс-служба петербургского главка МВД.

Санкт-Петербург ДТП Иномарки Машины Полиция
18 января 2025, 14:44
Машина с пассажирами рухнула в Обводный канал в Санкт-Петербурге
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В Санкт-Петербурге после ДТП с другим авто в Обводный канал рухнула машина, сообщил 360.ru очевидец. На помощь оказавшимся в воде людям первыми пришли свидетели аварии.

«Первыми ребята пытались достать спустя четыре минуты после падения», - отметил собеседник 360.ru.

По его словам, на помощь в ледяную воду бросились два человека. Очевидец добавил, что спасателей долго не было.

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что прибывшие на место ЧП экстренные службы отправили пострадавших в больницу и приступили к подъему автомобиля из воды. Машину подняли из Фонтанки автокраном.

Это уже второй подобный случай за сутки в городе. Ночью Range Rover пробил ограждение набережной и рухнул в Фонтанку. Находившиеся в салоне двое мужчин и женщина самостоятельно выбрались на сушу.

Санкт-Петербург Машины

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