Московские врачи реанимировали 17-летнюю девушку с остановившимся сердцем
У 17-летней москвички внезапно остановилось сердце, когда она находилась дома в туалете. Незадолго до этого девушка почувствовала себя нехорошо. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
По информации телеканала, девушке стало дурно еще вечером во вторник, 24 октября, а на следующее утро бабушка обнаружила ее без признаков жизни в убороной.
Юная москвичка проживала вместе с пожилой родственницей. Ранее она пожаловалась той на боль в животе. Тогда бабушка дала ей таблетки.
«Около пяти часов утра внучка ушла в туалет, но долго не выходила. Родственница забеспокоилась и открыла дверь - там она увидела распластавшуюся на полу девушку и сразу обратилась в скорую помощь», - рассказал источник РЕН ТВ.
Прибывшие на место медики успели реанимировать девушку. Оказалось, что ее сердце резко перестало биться. После этого пострадавшую доставили в реанимацию. Впоследствии выяснилось, что в легких у девушки скопилась жидкость. Обстоятельства случившегося выясняют.
Ранее у пятиклассника на уроке физкультуры в Красноярске остановилось сердце. Мальчик потерял сознание и больше не приходил в себя.