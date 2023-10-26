Московские врачи реанимировали 17-летнюю девушку с остановившимся сердцем

По информации телеканала, девушке стало дурно еще вечером во вторник, 24 октября, а на следующее утро бабушка обнаружила ее без признаков жизни в убороной.

Юная москвичка проживала вместе с пожилой родственницей. Ранее она пожаловалась той на боль в животе. Тогда бабушка дала ей таблетки.

«Около пяти часов утра внучка ушла в туалет, но долго не выходила. Родственница забеспокоилась и открыла дверь - там она увидела распластавшуюся на полу девушку и сразу обратилась в скорую помощь», - рассказал источник РЕН ТВ.

Прибывшие на место медики успели реанимировать девушку. Оказалось, что ее сердце резко перестало биться. После этого пострадавшую доставили в реанимацию. Впоследствии выяснилось, что в легких у девушки скопилась жидкость. Обстоятельства случившегося выясняют.

Ранее у пятиклассника на уроке физкультуры в Красноярске остановилось сердце. Мальчик потерял сознание и больше не приходил в себя.