Московские врачи нашли мышьяк в организме инженера бетонного завода

По данным авторов публикации, речь идет о 49-летнем мужчине, который пришел к врачу незадолго до Нового года. После быстрого обеда в кабинете он почувствовал резкое ухудшение состояния, сильную тошноту и заметил появление на теле бурых пятен.

Мужчина срочно обратился в больницу, где после проведенных анализов врачи установили диагноз - интоксикация мышьяком. С пациентом провели все необходимые процедуры, чтобы минимизировать угрозу для жизни.

Всю информацию врачи передали полицейским, которые начали проверку. В ходе мероприятий правоохранители намерены выяснить, случайно попал мышьяк в организм пострадавшего, или он стал жертвой намеренного отравления.