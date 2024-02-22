22 февраля 2024, 19:07

Московские ветеринары спасли чихуахуа с выпавшим глазом

Freepik
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Московские ветеринары успешно спасли зрение чихуахуа по имени Генри после того, как его глаз выпал на прогулке во время игры. Об этом сообщил комитет ветеринарии столицы Агентству городских новостей «Москва».

По словам врачей, некоторые породы собак имеют предрасположенность к выпадению глаз из-за особенностей анатомии черепа. В этом случае глаза могут выпасть из орбит при незначительном воздействии, например, в результате удара или толчка во время игры с другой собакой.

Так произошло с восьмилетним чихуахуа Генри, который подбежал к своему владельцу с выпавшим из орбиты правым глазом. Его владелец немедленно отправился к ветеринару. Генри успешно прооперировали, его зрение восстановилось.

В Государственной ветеринарной клинике Генри приняла хирург-офтальмолог Наталья Павлова. Так как реакция органа на свет осталась, были высоки шансы на спасение зрения собаки. Глаз Генри незамедлительно вправили и наложили швы.

Благодаря ответственному отношению владельцев ко всем рекомендациям врачей глаз не только вернулся в нормальное состояние, но и сохранил все зрительные функции.

Ветеринары также отметили, что выпадение глаз чаще всего случается у брахицефальных пород собак и других пород с маленькими и плоскими черепами, таких как мопсы, чихуахуа, ши-тцу и боксеры.

Ранее стала известна судьба запертого на неделю кота в квартире Новой Москвы. После спасения его отвезли на осмотр к ветеринару.

Врачи Собаки Москва
22 февраля 2024, 18:48
Семилетний мальчик утонул в Подмосковье
Unsplash
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Семилетний мальчик утонул в Богородском городском округе Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По предварительным данным, днем 22 февраля ребенок гулял возле частного дома в СНТ «Сосны». Оставшись без присмотра, мальчик вышел за территорию участка, добрался до пруда и провалился в воду.

«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти пострадавшего не удалось», - сообщили в региональной прокуратуре.

Ведомство организовало проверку по факту происшествия. Специалисты установят обстоятельства и причины случившегося, а также оценят исполнение требований законодательства о несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

В январе в Челябинской области нашли тело восьмилетнего мальчика. Он вышел на тонкий лед и утонул.

Дети Богородский
22 февраля 2024, 18:45
Умер мужчина, в которого стреляли у гимназии в Петербурге
Телеканал «360»
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Водитель петербургского адвоката, который стал случайной жертвой покушения, не выжил. Как сообщил Telegram-канал «112», мужчина умер 22 февраля.

Киллер выстрелил уроженцу Узбекистана в затылок возле гимназии на Выборгском шоссе, на глазах у множества людей. Покушение готовилось на адвоката, водитель стал жертвой по ошибке. Мужчину убили после того, как он привез детей своего начальника в школу. Неизвестный подошел к водителю со спины.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Несколько дней за его жизнь боролись медики. У пациента диагностировали отек головного мозга , состояние было тяжелым, и спасти его не смогли.

Стрелок сбежал, его до сих пор не удалось найти. Правоохранители нашли на месте преступления гильзу от пистолета Макарова калибра девять миллиметров. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям.

Водитель петербургского адвоката, который стал случайной жертвой покушения, не выжил. Как сообщил Telegram-канал «112» , мужчина умер 22 февраля.

Дети Адвокаты Школы Больницы Мужчины Водители
22 февраля 2024, 18:26
Война из-за забора развернулась между жильцами двух ЖК в Москве
РИА «Новости»
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Жители двух жилых комплексов в Москве — «Хорошевский» и «Вереск» — устроили войну из-за забора. О конфликте рассказал Telegram-канал Baza.

Жители двух жилых комплексов в Москве - «Хорошевский» и «Вереск» - устроили войну из-за забора. О конфликте рассказал Telegram-канал Baza.

Жителям «Вереска» забор мешал добираться до метро, им приходилось идти через плохо освещенные промзону и гаражи. В августе прошлого года они спилили часть забора, в ответ на это обитатели «Хорошевского» вызвали полицию. Дыру в ограждении спустя некоторое время залатали.

Тогда жильцы «Вереска» начали перелезать через забор. Это так раздражало «хорошевцев», что те даже хотели опоясать изгородь колючей проволокой. Однако от этой идеи они отказались и просто намазали забор солидолом. Противостояние жителей двух ЖК продолжается.

Ранее в поселке Бугры Ленинградской области мужчина сломал шлагбаум , напал на мужчину с ребенком и поругался с женщиной. По словам агрессора, очевидцы спровоцировали его на драку.

Войны Москва
22 февраля 2024, 18:05
Участок пункта досмотра в Шереметьеве оцепили из-за зажигалки с пепельницей
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Сотрудники московского аэропорта Шереметьево оцепили часть досмотрового коридора из-за предмета, похожего на гранату. Об этом сообщил Telegram-канале Shot.

По данным издания, в среду, 21 февраля, на входе в терминал В представители службы безопасности аэропорта остановили пассажира, который планировал вылететь в Ханты-Мансийск.

Во время досмотра в его сумке нашли предмет, похожий на гранату РГД-5. Вход сразу же перекрыли и вызвали взрывотехников.

Специалисты на месте выяснили, что подозрительным предметом оказалась зажигалка с пепельницей в виде гранаты. Мужчина не смог объяснить, зачем взял в поездку именно такое изделие.

На днях житель Москвы, будучи в неадекватном состоянии, бросил гранату в медиков, приехавших на вызов к его матери. Он также угрожал врачам расстрелом.

Аэропорт Шереметьево Москва

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