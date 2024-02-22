Московские ветеринары спасли чихуахуа с выпавшим глазом

По словам врачей, некоторые породы собак имеют предрасположенность к выпадению глаз из-за особенностей анатомии черепа. В этом случае глаза могут выпасть из орбит при незначительном воздействии, например, в результате удара или толчка во время игры с другой собакой.

Так произошло с восьмилетним чихуахуа Генри, который подбежал к своему владельцу с выпавшим из орбиты правым глазом. Его владелец немедленно отправился к ветеринару. Генри успешно прооперировали, его зрение восстановилось.

В Государственной ветеринарной клинике Генри приняла хирург-офтальмолог Наталья Павлова. Так как реакция органа на свет осталась, были высоки шансы на спасение зрения собаки. Глаз Генри незамедлительно вправили и наложили швы.

Благодаря ответственному отношению владельцев ко всем рекомендациям врачей глаз не только вернулся в нормальное состояние, но и сохранил все зрительные функции.

Ветеринары также отметили, что выпадение глаз чаще всего случается у брахицефальных пород собак и других пород с маленькими и плоскими черепами, таких как мопсы, чихуахуа, ши-тцу и боксеры.

Ранее стала известна судьба запертого на неделю кота в квартире Новой Москвы. После спасения его отвезли на осмотр к ветеринару.