Московские спасатели вскрыли лифт в роддоме с застрявшей там роженицей
В московском роддоме застрял лифт с роженицей внутри. На место вызвали спасателей, рассказал 360.ru источник в экстренных службах.
Информация о ЧП поступила на пульт спасателей около 07:04 по московскому времени. В роддоме, расположенном на Ленской улице, дом 15, строение 1, застрял лифт с шестью людьми, одной из которых оказалась беременная женщина. По данным источника, в кабине у нее начались роды.
Прибывшие на место спасатели вскрыли лифт и освободили людей. Информации о пострадавших нет.