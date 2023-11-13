Московские спасатели освободили застрявшего лапой в батарее кота

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По словам сотрудников пресс-службы, звонок диспетчеру «Службы 112» поступил 13 ноября. Животное хотело погреться у радиатора в квартире на улице Лебедянская, д. 4. Однако лапа котенка застряла, и хозяевам пришлось вызывать спасателей.

«На месте огнеборцы с помощью слесарного инструмента вызволили застрявшую лапку», - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что питомец не пострадал.

Ранее спасенного из машины кота забрал на передержку сотрудник московской прокуратуры. Хвостатый просидел в припаркованном у торгового центра внедорожнике около четырех дней. Вызволять его пришла целая толпа неравнодушных москвичей.