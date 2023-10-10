Московские полицейские задержали мужчину и женщину по подозрению в уличном грабеже

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По данным ведомства, подозреваемые подошли к молодому человеку на Большой Семеновской улице и вырвали из его рук мобильный телефон, а после скрылись. Пострадавший не успел догнать грабителей, поэтому сразу же обратился в полицию.

В ходе расследования подозреваемых задержали недалеко от места происшествия. Однако к тому моменту злоумышленники уже продали украденный смартфон, а полученные деньги потратили.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации», - отметили в ведомстве.

Подозреваемых арестовали. Правоохранители ведут следственные действия для установления деталей о деятельности задержанных.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в хранении более 1,6 килограмма наркотиков.