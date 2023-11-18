Московские криминалисты подключились к расследованию дела об обрушении части дома в Астрахани

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«На месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства, регионального СУ СК России и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России», - говорится в сообщении.

По делу создали следственно-оперативную группу. Помимо жильцов допрашиваются работники администрации, УК и контролирующих органов. Следователи назначили экспертизы, в частности комплексную строительно-техническую, произвели выемки документов, изъяли записи с камер видеонаблюдения и записи, сделанные очевидцами.

В Следкоме напомнили, что рассматриваются разные версии случившегося, в том числе повреждение несущей конструкции во время ремонта.

Два подъезда дома на Вокзальной площади в Астрахани обрушились вечером 16 ноября. Погибла 84-летняя пенсионерка, остальных жильцов удалось вовремя эвакуировать. Спасателей, работавших на месте, представят к награде.

Уголовное дело возбудили о причинении смерти и уничтожении имущества по неосторожности.