Московская школьница попала в больницу после драки со сверстницей

Мать избитой школьницы рассказала журналистам, что ее дочка вместе с кадетским классом и учителем отправилась на диспансеризацию в поликлинику в районе Братеево. Девочка очень спешила на тренировку, поэтому попросила пропустить ее вне очереди к врачу. Это возмутило учениц из параллельного класса.

Женщина пояснила изданию, что школьница сначала напала на ее дочь в поликлинике, а через несколько дней подловила с подругами в школьном туалете и избила. Пострадавшую привезли в травматологию, где медики выявили у нее сотрясение мозга и травму головы.

Мать отметила, что нападавшая давно третировала ее дочь, уточнил Shot. Более того, агрессивная старшеклассница уже приходила в школу с лезвием и угрожала другим девочкам, также она попадала в поле зрения полицейских. После случившегося началась проверка.

Под Челябинском толпа школьниц избила за гаражами одноклассницу. Следователи организовали проверку по статье «Истязание».