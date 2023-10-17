Московская прокуратура взяла на контроль расследование причин смертельного ДТП на юго-западе столицы

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По данным ведомства, автомобиль Kia столкнулся с припаркованной Toyota, из-за чего загорелся. После тушения пожара в машине Kia обнаружили тела водителя и пассажира.

«Установлены личности погибших - это мужчина 1982 года рождения и 36-летняя женщина, находившаяся на переднем пассажирском сидении», - сообщили в прокуратуре.

На месте происшествия начали работать сотрудники Госавтоинспекции.

«Движение на данном участке сейчас затруднено», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Правоохранители приступили к оформлению ДТП и ликвидации поврежденных автомобилей с места аварии.

Смертельное ДТП произошло утром 17 октября в Соловьином проезде в районе Теплого Стана. Очевидцы рассказали «360» о дорожной обстановке на этом участке и возможных причинах аварии.