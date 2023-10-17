Московская прокуратура взяла на контроль расследование причин смертельного ДТП на юго-западе столицы
Прокуратура Юго-Западного административного округа столицы проконтролирует расследование причин аварии в Соловьином проезде. Об этом сообщила в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
По данным ведомства, автомобиль Kia столкнулся с припаркованной Toyota, из-за чего загорелся. После тушения пожара в машине Kia обнаружили тела водителя и пассажира.
«Установлены личности погибших - это мужчина 1982 года рождения и 36-летняя женщина, находившаяся на переднем пассажирском сидении», - сообщили в прокуратуре.
На месте происшествия начали работать сотрудники Госавтоинспекции.
«Движение на данном участке сейчас затруднено», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Правоохранители приступили к оформлению ДТП и ликвидации поврежденных автомобилей с места аварии.
Смертельное ДТП произошло утром 17 октября в Соловьином проезде в районе Теплого Стана. Очевидцы рассказали «360» о дорожной обстановке на этом участке и возможных причинах аварии.