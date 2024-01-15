Московская пенсионерка потеряла миллион накоплений из-за телефонных мошенников

По данным издания, с женщиной по телефону связались якобы представители сотовой компании. Под предлогом продления договора они заставили собеседницу перейти в онлайн-банк и выполнять все их требования.

Москвичка заподозрила неладное, когда ей назвали стоимость услуги в 24 тысячи рублей. Она тут же бросила трубку и узнала, что ее банковский счет заблокировали. Когда пенсионерка добилась разморозки, то со счета пропал миллион рублей. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

На минувшей неделе стало известно еще об одной пострадавшей пенсионерке из Москвы. Позвонившие ей злоумышленники заставили ее установить на смартфон специальное приложение. После этого на пострадавшую оформили кредиты, а также списали с ее счета все деньги.