15 января 2024, 19:54

Московская пенсионерка потеряла миллион накоплений из-за телефонных мошенников

Unsplash
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Одного миллиона рублей лишилась 68-летняя тезка певицы Любови Успенской из Москвы. Пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, с женщиной по телефону связались якобы представители сотовой компании. Под предлогом продления договора они заставили собеседницу перейти в онлайн-банк и выполнять все их требования.

Москвичка заподозрила неладное, когда ей назвали стоимость услуги в 24 тысячи рублей. Она тут же бросила трубку и узнала, что ее банковский счет заблокировали. Когда пенсионерка добилась разморозки, то со счета пропал миллион рублей. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

На минувшей неделе стало известно еще об одной пострадавшей пенсионерке из Москвы. Позвонившие ей злоумышленники заставили ее установить на смартфон специальное приложение. После этого на пострадавшую оформили кредиты, а также списали с ее счета все деньги.

Мошенничество
15 января 2024, 18:32
Экс-участница «Фабрики звезд» родила в кафе на юге Москвы
РИА «Новости»
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Бывшая участница «Фабрики звезд» 36-летняя Арина Рыженкова родила в одном из кафе на юге Москвы. После этого девушку вместе с новорожденным увезли в больницу, сообщило агентство «Регнум».

Как стало известно изданию, 3 января в кофейне гости заведения услышали детский плач из женского туалета. Позже оттуда вышла девушка в крови с закутанным в одежду младенцем. Работники заведения сразу же вызвали на место сотрудников полиции и скорую помощь.

Прибывшие медики пытались забрать у девушки ребенка, чтобы осмотреть его, но та отказывалась отдавать его. В результате специалистам все же удалось убедить роженицу, что младенца нужно осмотреть. Однако девушка попросила не разлучать ее с ребенком.

«Мамой ребенка оказалась 36-летняя Арина Рыженкова. Из кафе женщину вместе с младенцем доставили в роддом ГКБ имени Юдина. Оттуда Арину направили на беседу с психотерапевтом», - сообщил источник «Регнум».

Спустя полторы недели после родов бывшую участницу шоу увезли в московскую инфекционную больницу с COVID-19. У нее обнаружили легкую форму заболевания, но врачи все равно приняли решение госпитализировать ее.

Ранее женщина родила девочку в московском метро. На помощь пассажирке пришел дежурный по станции.

Дети Больницы Врачи Москва
15 января 2024, 18:26
Пенсионер погиб при пожаре в квартире на юго-западе Москвы
РИА «Новости»
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Во время пожара в квартире на улице Тарусская в Москве погиб 75-летний пенсионер. О происшествии сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

Причины возгорания станут известны после пожарно-технической экспертизы. Проведение необходимых проверок проконтролируют сотрудники Черемушкинской межрайонной прокуратуры.

Других подробностей о происшествии не поступало.

В воскресенье пенсионерка из Москвы заживо сгорела в частном доме. Она была в гостях у подруги в Серпухове. Жизнь пожилой женщины унесло воспламенившееся электрическое покрывало.

Пожары Прокуратура РФ
15 января 2024, 18:22
Подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в Бурятии
РИА «Новости»
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Специалисты сейсмической станции Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН вечером 15 января зафиксировали подземные толчки в 58 километрах северо-западнее села Сахули Курумканского района Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что магнитуда сейсмособытия составила 5,7, а энергетический класс - 14,3.

Подземные толчки ощущались в Курумканском, Баргузинском, Северо-Байкальском районах, а также в Северобайкальске и Улан-Удэ. Согласно предварительным данным, жертв и разрушений нет.

В пятницу, 12 января, в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,4. Его могли почувствовать жители Хасавюртовского района.

Небольшие по силе подземные толчки зафиксировали в начале января в Невельском районе Сахалина.

Землетрясения
15 января 2024, 18:03
Последствия ДТП с тремя погибшими под Нижним Новгородом сняли на видео
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Три человека стали жертвами ДТП с тремя грузовиками и легковым автомобилем в Богородском районе Нижегородской области. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«В аварии погибли три человека, их личности устанавливаются. Еще один пострадал», - указали в ведомстве.

ДТП произошло на трассе Нижний Новгород - Касимов в районе поворота на село Лакша. На место выехали пожарные подразделения МЧС России и аварийно-спасательный отряд города Павлово. Сотрудники экстренных служб ликвидировали последствия происшествия.

Причины смертельной аварии устанавливаются. Прокуратура Нижегородской области сообщила в своем Telegram-канале , что поставила этот вопрос на контроль.

В декабре прошлого года под Нижним Новгородом случилось смертельное ДТП с грузовиком и легковым автомобилем. В аварии погибли водитель и пассажир легковушки.

Грузовики ДТП МЧС РФ

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