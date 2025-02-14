14 февраля 2025, 18:58

Мошенники заставили пенсионера облить работницу банка зеленкой

Читайте нас в: Google Новости

Житель Котова в Волгоградской области облил зеленкой сотрудницу банка и убежал. Мужчина совершил дебош по указанию телефонных мошенников, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Правоохранители оперативно задержали 63-летнего горожанина. В отделе полиции он рассказал, что накануне ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками финансовой компании и правоохранительных органов.

Мошенники убедили пенсионера перевести 90 тысяч рублей на указанный счет. Затем ему передали задание о необходимости облить раствором зеленки работницу банка.

Мужчина выполнил требования злоумышленников. Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям фигуранта.

Аналогичный случай произошел в Ленинградской области. Женщина по указанию мошенников облила зеленкой сотрудницу банка. Оказалось, что жительницу Кировска убедили проучить якобы пособницу взломщиков.

Банки МВД РФ Мошенничество
14 февраля 2025, 19:18
В Москве приостановили продажи зефира во «ВкусВилле» из металла
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Специалисты Роспотребнадзора начали расследование по факту приобретения покупателем зефира с металлической стружкой в одном из столичных магазинов «ВкусВилл». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«При проведении выездного обследования установлено, что в реализации находится четыре упаковки продукции от партии, в которой обнаружен инородный предмет», - отметили в публикации.

В Роспотребнадзоре отметили, что продажи зефира в магазине приостановили. Также во «ВкусВилл» направили запрос для предотвращения дальнейшей реализации возможно недоброкачественной продукции.

Мужчина купил во «ВкусВилле» зефир с металлической стружкой, сообщал Telegram-канал «Осторожно, Москва». В техподдержке компании ему пообещали снять оставшиеся упаковки зефира с продажи.

Ранее «ВкусВилл» приостановил продажи десерта «ДэнБош» после жалобы жительницы Москвы на осколки стекла в упаковке. Руководство сети супермаркетов предположило, что проблемы возникли с целостностью упаковки.

Магазины Мужчины Москва
14 февраля 2025, 19:06
Живодер из Набережных Челнов выбросил котят бывшей жены с восьмого этажа
Читайте нас в: Google Новости
В Набережных Челнах мужчина выбросил с восьмого этажа двух котят бывшей жены. МВД по Татарстану начало проверку, сообщили 360.ru в пресс-службе регионального ведомства.

Жительница дома Виктория рассказала 360.ru, что сначала дети во дворе увидели животных и подумали, что они потерялись. Но потом жильцы начали смотреть по камерам и поняли, что котят вышвырнули в окно.

«Идет проверка, по ее результатам примут процессуальное решение», - отметили в МВД.

Telegram-канал Mash Iptash уточнил, что котят выбросил мужчина по имени Ильнур, причиной стала ревность. Он следил за бывшей женой по камерам домофона. Однажды ревнивец увидел ее с другим мужчиной и вернулся в квартиру, где устроил погром и выбросил котят в окно восьмого этажа.

Ранее несколько кошек выпрыгнули с 12 этажа после смерти мужчины в квартире на Ключевой улице в Москве.

«У обоих котов ушиб внутренних органов. У одного трещина на кости, а у другого - перелом задней ноги, в понедельник ему предстоит операция», - сказала она.

МВД РФ Татарстан Коты Живодеры
14 февраля 2025, 17:01
Отделение «Почты России» в Западном Дегунине эвакуировали из-за угрозы взрыва
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Отделение «Почты России» на Коровинском шоссе в районе Западное Дегунино на севере Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил источник 360.ru.

Сообщение об обнаружении подозрительного предмета в помещении поступило в спасательные службы в 15:36. Женщина рассказала о пакете, из которого торчат провода. Тикающих звуков слышно не было.

Прибывшие на вызов спасатели эвакуировали шесть сотрудников и пять посетителей почты. Отделение, расположенное на первом этаже 12-этажного жилого дома, оцепили.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Также вызвали кинологов.

Ранее на востоке Москвы эвакуировали посетителей торгового центра «Престиж М». Причиной стал запах дыма, распространившийся по этажам ТЦ. Пострадавших нет.

Взрывы Полиция Эвакуации Москва
14 февраля 2025, 16:06
Таксист-курьер оставил обманувших московскую пенсионерку мошенников без денег
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Подготовившую к передаче мошенникам 380 тысяч рублей 83-летнюю пенсионерку из Москвы спас от необдуманного шага таксист-курьер. Об этом сообщил Telegram-канал Baza, который пообщался с водителем.

По словам таксиста, машину на улицу Федора Полетаева заказали злоумышленники. Когда он прибыл на место, на улицу вышла пожилая женщина и положила в салон свернутое полотенце. На вопрос водителя, кто примет заказ, она ответить не смогла, так как сильно нервничала.

Таксист развернул сверток и, увидев деньги, понял, что пенсионерка стала жертвой мошенников. Он тут же вызвал полицию. Пока правоохранители ехали на место, с водителем связался получатель груза, который возмутился, что машина так и не выехала.

«Через минуты две спустилась эта бабулька, говорит, что была с кем-то на телефоне. Как оказалось, это майор Громов, куратор ее. Говорил ей по громкой связи, чтобы она выломала стекло и забрала свои деньги обратно, а завтра нового курьера отправят», - рассказал водитель.

Таксист посадил пенсионерку в салон и попросил дождаться полицейских и родственников. Только хор родных и правоохранителей убедил женщину, что с ней связались мошенники и деньги отдавать никому не надо. Пенсионерку доставили в отделение, где она написала заявление. Накопления на всякий случай москвичка передала сыну.

В начале недели похожая история произошла в Санкт-Петербурге. Водитель такси обратил внимание, что ехавшая в банк пассажирка всю дорогу разговаривала с кем-то по телефону, получая инструкции. Водитель остановил машину и обратился к прохожим, знает ли кто-то женщину из салона. Пассажирку забрали сосед и председатель ТСЖ, которые пообещали связаться с родственниками обманутой мошенниками женщины.

Мошенничество Такси Деньги Москва

Новости по теме