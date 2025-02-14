Мошенники заставили пенсионера облить работницу банка зеленкой

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Правоохранители оперативно задержали 63-летнего горожанина. В отделе полиции он рассказал, что накануне ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками финансовой компании и правоохранительных органов.

Мошенники убедили пенсионера перевести 90 тысяч рублей на указанный счет. Затем ему передали задание о необходимости облить раствором зеленки работницу банка.

Мужчина выполнил требования злоумышленников. Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям фигуранта.

Аналогичный случай произошел в Ленинградской области. Женщина по указанию мошенников облила зеленкой сотрудницу банка. Оказалось, что жительницу Кировска убедили проучить якобы пособницу взломщиков.