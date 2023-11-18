Пенсионерка бросила коктейль Молотова в военный комиссариат Дзержинского района Новосибирска. Источник в правоохранительных органах пояснил Infopro54 , что пенсионерка хотела отомстить мошенникам.

Оперативники задержали 74-летнюю жительницу поздним вечером 17 ноября. После пенсионерка объяснила полицейским, что мошенники оставили ее без квартиры.

«Ей подсказали, что люди, которые ее обманули, находятся в здании военкомата. Вот она и пошла им мстить», - уточнили авторы статьи.

Идет проверка, пенсионерке грозит уголовная ответственность. Пожилая женщина уже сожалеет о своем поступке.

Ранее пенсионер бросил коктейль Молотова у военкомата в Обнинске. Пожилой мужчина орудовал в темное время суток. Пожара не случилось, но окно на первом этаже оказалось повреждено. Вину пенсионер не признал, однако появилось предположение, что житель попал под влияние украинских мошенников.