18 марта 2024, 18:48

«Мошенники вели ее». Дочь рассказала о женщине, пришедшей на выборы с зеленкой

Читайте нас в: Google Новости

Дочь преподавательницы Уральского федерального университета, которая пришла на избирательный участок с зеленкой, рассказала о том, что ее мать «вели мошенники». Собеседница E1 призналась, что пока не до конца понимает, как все случилось.

«Мы выяснили, где мама, передали ей вещи. Сегодня телефон появился в Сети, но дозвониться до нее пока не получилось. Мошенники были, вели ее», - поделилась с журналистами дочь профессора.

Она добавила, что знает о точной сумме, которую мать перечислила аферистам. Девушка уточнила, что у нее нет доступа к счетам родительницы. Она также не понимает, откуда у матери могли появиться такие деньги, брала ли та кредиты - неизвестно.

«Мама очень хороший человек, действительно умный. Мы пока не понимаем, как все это произошло», - отметила дочь.

Полицейские задержали Носову на избирательном участке 16 марта , когда она попыталась испортить бюллетени. Как выяснилось, профессор отдала незнакомцам, которые представились правоохранителями и банкирами, 15 миллионов рублей. Они пообещали вернуть деньги взамен на испорченные бюллетени. Суд отправил женщину в изолятор на 15 суток за мелкое хулиганство.

Задержания Мошенничество Екатеринбург Выборы президента РФ
18 марта 2024, 19:41
Вспышка сальмонеллеза произошла на производстве косметики в Казани
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Казани 40 сотрудников компании «НэфисКосметикс» госпитализировали с сальмонеллезом. Все заболевшие 15 марта ели в столовой предприятия, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Татарстану.

По данным ведомства, случаи заражения выявили с 17 по 18 марта. У 17 человек обнаружили сальмонеллу, остальные анализы еще исследуют.

Сотрудники Роспотребнадзора во время расследования возникновения вспышки заболевания выявили грубые нарушения санитарных требований на пищеблоке предприятия. Специалисты подготовили материалы для суда, чтобы приостановить работу столовой, помещения общепита опечатали.

Также ввели противоэпидемические меры, чтобы не допустить распространения инфекции. Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуацию контролирует Роспотребнадзор.

В Новосибирске около 28 местных жителей отравились роллами из доставки. Все заказывали еду в одной компании.

Казань Болезни Роспотребнадзор
18 марта 2024, 19:29
«Горы — всегда риск». Травма спасла мужчину от рокового турпохода на Камчатке
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Мощная лавина сошла на туристов возле перевала Красноармейского на Камчатке. Под снегом оказались 11 человек, несколько не смогли выбраться. Мужчина, который тоже должен был идти в роковой поход, рассказал «360», что в группе были будущие инструкторы.

«Это просто учебный поход для инструкторов, как я понял. Группы разбивали в декабре, подготавливали. Обучение начиналось с 11 января, а 10 января я порвал ахиллес (ахиллово сухожилие - прим. ред.), до сих пор на костылях. Естественно, меня вычеркнули из группы», - отметил он.

Мужчина объяснил, что планировался простой поход первый категории. Группа, в которую он так и не попал, выдвигалась 16 марта.

«Штатный поход, входит в программу обучения. У нас были договоры, все там прописано четко», - добавил собеседник «360».

Ничего экстремального в маршруте не было. Мужчина предположил, что возникли проблемы с погодой.

«Я оказался, может быть, счастливчиком, у меня прервалось обучение на инструкторов. Я сам еще толком не знаю: реально это обучающая группа шла либо любители-туристы. Так-то я здесь ничего такого не вижу, в плане где и что было сделано неправильно, потому что маршрут легкий - нам показывали на карте. В это время года все возможно, горы всегда с риском связаны», - заключил он.

По данным регионального главка Следственного комитета , пропавшими без вести числятся 19-летний молодой и 44-летняя женщина. По предварительным данным, ее нашли погибшей. Руководил группой Алексей Чепуштанов - профессионал, который водит туристов несколько лет.

Туризм Погода Мужчины Камчатка
18 марта 2024, 19:25
Снежные и смертельно опасные. Спасатель рассказал, можно ли выжить в лавине
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Неосторожный поход лыжный поход стоил жизни двум туристам с Камчатки. От схода снега в горах нет гарантированного спасения, и каждый случай спасения — настоящее чудо. Единственный способ не попасть в лавину — знать ее законы и держаться подальше от опасных мест.

Есть определенные средства для спасения или хотя бы поиска человека в лавине: к примеру, мешки вроде плавательных пузырей, которые делают человека менее тяжелым и дает возможность «всплыть» из-под снега. Но это подходит только для легкой, полевой лавины.

Иногда к снежным массам высылали людей с маленькими минометами или взрывчаткой, которые взрывами обеспечивали сход снега. Были составлены подробнейшие карты не просто лавиноопасных районов, а конкретных лавин, просчитаны возможные последствия их схода. Эта практика закончилась вместе с СССР, рассказал спасатель.

«Еще катающимся на опасных горных склонах лыжникам и сноубордистам выдают биперы - приемники-передатчики размером с мобильный телефон. Если человек попадает в лавину, прибор издает сигнал, а у поисковиков такие же аппараты его пеленгуют», - уточнил Гофштейн.

По его словам, все эти средства лишь дают человеку небольшой шанс выжить, но не гарантируют его спасения. Лавины смертельно опасны, выбираются из них единицы из десятков тысяч. Гарантированного спасения от схода горного снега не существует.

Туристы на Камчатке попали в лавину Лавина в районе перевала Красноармейского на Камчатке накрыла 11 человек. Они планировали на лыжах дойти из поселка Пиначево к горячим источникам природного парка Налычево.

Однако в четырех с половиной километрах от горы Кехкуй на высоте почти полторы тысячи метров начался сильный ветер.

Как предсказать лавины Лавина, как правило, при сходе имеет много четких закономерностей, рассказал Гофштейн. Первое - это, естественно, время года и высота снежного покрова, а также ориентация, или экспозиция, горного склона. С того, что смотрит на юг, снег сползает быстрее, на севере - лежит дольше.

«Также важна крутизна склона и есть ли на нем скалы, осыпи, лес - то есть что-то, что держит снег. Нужно принимать во внимание осадки: допустим, выпал снег, образовал корочку. Следующий снегопад насыпал снег сверху, он съедет по корочке - вот вам и лавина. Потепление и ветра также вызывают сходы лавин», - пояснил спасатель.

«Противолавинная служба старалась выжить и даже попыталась коммерциализироваться, но все же исчезла. Когда это произошло, вероятность плохих последствий от схода лавин многократно увеличилась», - отметил Гофштейн.

Он уточнил, что сегодня некоторые частные компании, которые устраивают туры для туристов, держат свои противолавинные службы. В числе прочих бдительно относится к сходу снега сочинская Красная поляна - там закрывают опасные районы и спускают лавины, когда нет людей.

Камчатка же - малопосещаемый регион, где противолавинной службы не было изначально, сказал спасатель. Местность там - отнюдь не горнолыжный курорт: нет ни подъемников, ни инфраструктуры.

Можно ли управлять лавиной Лавина очень опасна для любого живого существа: снежная масса с крутых горных склонов несется со скоростью около 20-30 метров в секунду. Однако сделать это явление управляемым вполне возможно, заверил «360» заслуженный спасатель Росси, спасатель международного класса Александр Гофштейн.

Сначала порыв ветра сбросил туристов в кулуар - ложбину в склоне горы, а после этого их накрыло снежной массой. Девять человек смогли самостоятельно выбраться из завала, но двое - 19-летний участник похода и 44-летняя женщина-сопровождающая - погибли.

Все лыжники состояли в туристическом клубе имени Глеба Травина из Петропавловска-Камчатска. Участники похода были тренированными путешественниками , имели опыт восхождений, а маршрут группы был согласован.

Лавины - не стихийное бедствие, а совершенно естественный путь освобождения гор от снега, напомнил собеседник «360». Весной их количество начинает увеличиваться, осенью - сокращается, а зимой лавин совсем мало.

«То есть предсказать лавину и определить свое поведение относительно вероятности схода снега возможно. И во время восхождений, которые проходят не в сезон, грамотные туристы все эти все факторы учитывают», - подытожил Гофштейн.

Гарантированного спасения нет Обычно люди погибают в лавине. Все случаи спасения можно смело отнести к разряду чудес, в том числе историю знаменитого альпиниста Юрия Губанова в 1967 году, которого смогли найти спустя 24 часа пребывания в снегу. Позже, в 1993-м, на спуске с перевала Домбая стремительный снежный поток все же убил его.

Спасатели Спортсмены Туризм Камчатка
18 марта 2024, 19:14
Экс-замглаву банка «БФГ-Кредит» Пуресева приговорили к семи годам колонии
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Дорогомиловском районном суде Москвы вынесли приговоры четырем обвиняемым по делу о растрате денег «БФГ-кредита». Бывшему руководителю банка и двум менеджерам дали по семь лет колонии общего режима, еще одной фигурантке — пять лет, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

В ведомстве уточнили, что Алексею Горлину, Михаилу Дорогинину, Денису Пуресеву и Юлии Финкельштейн также назначили штраф в размере миллиона рублей.

Суд учел, что Финкельштейн воспитывает годовалую дочь, поэтому женщина отправится в колонию, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

Всем осужденным на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях.

Замоскворецкий суд Москвы ранее вынес приговор бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину за растрату. Он отправится в колонию на девять с половиной лет.

В Дорогомиловском районном суде Москвы вынесли приговоры четырем обвиняемым по делу о растрате денег «БФГ-кредита». Бывшему руководителю банка и двум менеджерам дали по семь лет колонии общего режима, еще одной фигурантке - пять лет, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Суд Приговоры Москва

Новости по теме