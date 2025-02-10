Мошенники в Италии украли деньги с помощью ИИ с голосом министра

Жертвами аферистов стали президент Prada Патрицио Бертелли, миллиардер Массимо Моратти, исполнительный вице-председатель Pirelli & C. SpA Марко Тронкетти Провера, модельер Джорджио Армани и другие.

Агентство уточнило, что мошенники просили жертв оплатить выкуп итальянских граждан, похищенных и заключенных в тюрьму в Сирии и Иране.

Сам Крозетто отметил, что узнал о ситуации после того, как два «крупных» бизнесмена связались с ним и уточнили просьбу на перевод денег.

Ранее юрист Давид Адамс призвал россиян не отправлять голосовые сообщения даже друзьям. По его словам, злоумышленники могут получить доступ к переписке и затем использовать фрагменты записей для создания фальшивок.