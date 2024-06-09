Мошенники убедили жителя Томска перевести им два миллиона рублей

Злоумышленник позвонил мужчине и представился ему сотрудником оператора связи. Мошенник рассказал своей жертве, что срок действия его сим-карты заканчивается, а также убедил продиктовать персональные данные и назвать код из СМС-сообщения.

Житель Томска выполнил эти «рекомендации», после чего ему позвонили якобы из банка. «Банковский служащий» заявил мужчине об оформленном на его имя кредите, для аннуляции которого необходимо взять еще один займ и перевести средства на «безопасный счет».

Томич поверил мошенникам и в течение недели перевел им более двух миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге обманули знаменитого ученого и академика РАН. Ему позвонила женщина, которая попросила зарегистрировать все патенты в новом приложении «Русская Википедия». Мужчина продиктовал ей код из СМС-сообщения, после чего с его счетов похитили 1,9 миллиона рублей.