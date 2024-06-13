Мошенники придумали новую преступную схему с покупкой вебкам-студий

Москвич планировал получать доход от выкупленной им франшизы вебкам-студии. Владельцы «крупной вебкам-сети» обещали, что прибыль будет составлять от 12 миллионов в год, если горожанин заплатит деньги и пройдет обучение.

По данным канала, 62-летний мужчина подписал договор удаленно, после чего с ним вышли на связь два «куратора»: администратор и рекрутер для поиска моделей. Через несколько недель мошенники перестали выходить на связь. Москвич обратился в полицию и нанял адвоката, чтобы засудить злоумышленников.

По словам его юриста, «покупка вебкам-студий» - новый вид мошенничества. Он нашел уже около десяти жертв подобной преступной схемы.

Ранее москвичка отдала мошенникам сбережения и облигации на сумму около 50 миллионов рублей. Женщине позвонили представившиеся сотрудниками ФСБ люди и рекомендовали ей перевести свои деньги в «безопасные сейф-ячейки».